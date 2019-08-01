台民黨衝擊時力？黃國昌：只靠柯文哲一個人魅力言之過早

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲將籌組「台灣民眾黨」，並以進軍國會為目標，為政壇投下震撼彈。對於支持群眾將可能與時代力量重疊，時代力量立委黃國昌1日下午受訪時表示，並不擔心會衝擊2020選情，並強調組黨就不是只有柯文哲一個人，且目前黨的人才、政策立場與價值都還是一片空白，太快揣測有點言之過早。

黃國昌表示，對很多年輕人、理性選民來說，選擇的是人才、價值，他完全了解柯文哲有他個人的魅力，且當台北市長時非常認真，做出市民認為很好的施政，但是要組一個政黨，就不是只有柯文哲一個人，接下來政黨不管是在區域、不分區選舉，包括要提出哪些人才、政策立場與價值是什麼，到目前為止都是一片空白，太快揣測這個政黨會如何，似乎有點言之過早。

黃國昌說，如果這個政黨能匯集台灣社會第一流的人才，在國會可以不分政黨只問是非、強力監督，「他們接下來提出的具體政策，才是真正要邁入檢驗的標準，我也是一直用這樣的標準在要求我自己。」

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