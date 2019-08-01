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快訊／「創黨大會不是秘密」徐國勇回擊柯文哲：無關公務員紀律

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記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲向內政部遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，柯陣營指稱消息被內政部提前曝光，柯文哲本人1日更砲轟國家政府紀律太爛，對此，內政部長徐國勇回批柯文哲，「這跟公務員的紀律沒有關係，我們國家公務員是非常優秀」，政黨的組成尤其要參與選舉，本來就不可能是秘密，不可能等到成立大會那一天大家才知道，媒體都追一年多了。

依照政黨法規定，組黨必須向內政部報備，接著召開成立大會並由內政部官員列席；大會結束後，在1個月內把相關資料備妥送交內政部。柯文哲的市府顧問蔡壁如受訪證實，在31日下午將創黨大會通知單送交內政部進行審查程序，沒想到竟被內政部曝光。

對此，內政部也說明，「政黨召開成立大會，係屬公開事項，會議通知亦非機密公文，媒體關心而得知訊息，自屬必然，外界請勿隨意揣測」。

徐國勇1日受訪時也澄清，黨的組成、尤其要開成立大會實在不可能是秘密，昨天早上媒體都在問柯文哲，他其實沒有很清楚的回答，所以媒體才會在會議通知書送來沒多久就打到內政部來問，再加上開會通知證明不是密件，是一般的文件，政黨的組成本來就是公開的事，而且媒體都追了一年多了 ，不可能等到成立大會那一天大家才知道

對於柯文哲痛批國家政府紀律太爛，徐國勇回應，柯文哲講話本來就是這樣，這跟公務員的紀律沒有關係，不要把全國公務員說成是爛人，台北市政府有好幾萬的公務員都是很優秀的。

至於柯文哲組黨是否跟轉移私菸風暴有關？徐國勇認為，這個消息是媒體打聽出來的，不要把這些巧合湊在一起，不然怎麼鴻海集團創辦人郭台銘回來就剛好有組黨的消息，又有名嘴說這是「台銘黨」，去做這些聯想對柯文哲不公平，對郭台銘也不好。

另外，徐國勇也在臉書表示，媒體自昨日上午即向柯文哲詢問是否組黨，柯文哲當時含糊回應、並沒有正面回答，所以記者朋友後續也一直在追，也一直向有關機關查詢，內政部於昨日下午大約13:30至14:00之間收到傳真資料，也就是「台灣民眾黨」召開成立籌備大會的通知，接著，即有記者主動向內政部詢問有沒有收到柯文哲的組黨申請。

徐國勇說，媒體早上問組黨，柯文哲下午即送創黨大會會議通知，申請後，立即有媒體主動詢問內政部，這種巧合，「我相信不是隱瞞也不是操作，而是顯見政黨召開創黨成立大會是公開事項，會議通知並非機密公文」。

徐國勇說，內政部經媒體詢問，當然必須依據事實回答，因為籌組政黨包含創黨成立大會是公開資訊，並不是秘密，媒體長期一直關心柯文哲組黨事、一直在追尋此訊息，因為成立大會必然是上百個創黨黨員聚集在公開場合開會，籌組政黨、參與選舉在民主國家必然是公開透明的。

徐國勇強調，「我們的立場，有就有、沒有就沒有，召開創黨大會無從秘密，更無關乎公務員的紀律！」

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關鍵字：徐國勇,柯文哲,台灣民眾黨

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