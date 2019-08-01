柯P組黨恐威脅民進黨選情　柯媽：要讓蔡英文擔心死嗎？

▲柯媽媽。（圖／翻攝東森新聞）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲投下組黨震撼彈，柯P母親何瑞英被問到是否支持柯文哲組黨一事，她則回應「我是他媽媽，每個父母都疼孩子」、「你兒子組黨你不支持嗎？」，外界也認為柯文哲組黨後可能會威脅到民進黨選情，她說「你要讓蔡英文擔心死嗎？」。

柯文哲籌組「台灣民眾黨」，1日也召開記者會說明。而柯媽媽也說自己是看到電視報導才知道兒子要組黨，且消息一出，就有不少人打電話給柯媽媽說要加入台灣民眾黨。

記者問到柯文哲組黨後可能威脅到民進黨的選情，柯媽則說「你要讓蔡英文擔心死嗎？」，她說事情還未定先不要說誰得票率會比較高。

而柯文哲將於8/6日組黨，也正好是生日當天，柯媽媽原定要北上看朋友的藝術展，也將會順道參加台民黨成立大會。

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