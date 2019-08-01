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氣爆晚會被批像總統造勢會　韓國瑜回擊「Wecare高雄」：為什麼要唱衰？

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▲氣爆晚會 。（圖／記者賴君欣攝）
▲731氣爆晚會被批像總統造勢會。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市政府7月31日晚間舉辦「石化氣爆五週年紀念晚會」，但事後被「Wecare高雄」痛批這是「國民黨氣爆紀念會」，甚至像總統立委造勢場，花費了花了上百萬，受災戶從頭到尾沒有上台。對此韓國瑜回應，「這些特定的團體，我看不出來他們的用意何在？」，他說辦追思會也是議員建議，為什麼要唱衰？為什麼要這麼黑暗的來看？「我實在是搞不清楚了」。

▲Wecare高雄批氣爆晚會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲「Wecare高雄」質疑晚會就花了上百萬。（圖／翻攝「Wecare高雄」）

高雄氣爆案滿5週年，高雄市府7月31日舉辦「石化氣爆五週年紀念晚會」，但晚會上大合唱和座位安排方式，都引來「Wecare高雄」痛批，不僅質疑晚會就花了上百萬來舉辦，甚至就像總統立委造勢場，「第一次看到官員跟民代坐在前面，罹難者家屬及傷者坐在後面，救災協助團體也在後面，這場活動的主角到底是誰？」

▲Wecare高雄批氣爆晚會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲「Wecare高雄」質疑紀念晚會就像是造勢場合。（圖／翻攝「Wecare高雄」）

批評聲浪迎面而來，韓國瑜回應，「這些特定的團體，我看不出來他們的用意何在？辦這個活動的時候，也徵詢過很多家屬的意見，也思考如何讓一個莊嚴、懷念在這種氛圍出現，更要展望未來高雄如何走出這樣陰霾，讓家屬走出陰影，走向更美好的未來，我們這個設計是一連串，那為什麼我們辦這些活動要一直唱衰，而且就是高雄的議員在議會質詢時提到，為什麼氣爆這麼多年，從來不辦這些追思會，我覺得很有道理，所以五週年是我們第一次來辦，就這樣子為什麼要唱衰？為什麼要這麼黑暗的來看？我實在是搞不清楚了。」

▲氣爆晚會 。（圖／記者賴君欣攝）

▲731氣爆晚會被批像總統造勢會。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜也說，「現場所有的節目演出表演下來，都可以看到淡淡的哀愁。然後也期待展望美好，高雄的未來，可以很明顯可以看得出來。沒有任何政治味道，然後所有的局處首長都是表達對氣爆案家屬的一份關切，就是這樣。」

新聞長王淺秋說明，「昨天的經費並不如這些所謂有顏色團體來看待活動，這些團體所說的什麼上達百萬元，絕對沒有，大概是50萬左右，市長在台上後還特別趕快下台，跟大家握手致意，因為主辦單位特別去問過，在參加的大概有36位的家屬或受害者，他們都表達希望靜靜的在現場就好，並不想要上台，所以是大部分的家屬都被徵詢過，然後他們沒有意願，那這個座位的安排，前區跟後區有一區都是家屬的安排座位而已，所以很多這個過度的聯想，都只是有自己的政治目的。他們在現場的家屬，並沒有其他人有這樣的反應，跟什麼造勢大會一個政治語言的任何文字都沒有。」

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關鍵字：韓國瑜,氣爆晚會,Wecare高雄

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