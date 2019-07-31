嘉義縣道159甲線道路拓寬通車　上山看夜景不用怕塞車

▲▼ 嘉義縣長翁章梁出席縣道159甲線道路拓寬通車典禮致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市到嘉義縣竹崎鄉石桌縣道159甲線全長約45公里，為嘉義縣番路鄉重要東西向聯絡道路，連結著名宗教聖地半天岩，也是愛好夜景人士朝聖熱點。該路段因路寬不足且有多處髮夾彎道，每每大型車會車時，常佔用對向車道，影響用路人行車安全，因此2017年進行動工，立委陳明文，縣長翁章梁，鄉長林清根，代表會主席林宏謙等人出席31日上午於半天岩紫雲寺前牌樓通車典禮。

▲▼ 嘉義縣道159甲線道路拓寬通車典禮，地方仕紳皆出席。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣道159甲線上縣定三級古蹟半天岩紫雲寺為著名文化觀光景點，其中香客多以大型車輛為主要交通工具，但該路段僅為雙向兩車道道路，路寬也約7到9公尺。因此嘉義縣政府及嘉義縣番路鄉公所結合地方民間團體協力促成「縣道159甲線(嘉124線至紫雲寺)道路拓寬工程」興建。尤其考量髪夾彎處最大加寬約21公尺，避免拆遷兩旁現有建物住宅，多次修正新路線及修正道路坡度，未來將有效解決縣道159甲線路寬不足造成大型車會車困難問題，確保前往半天岩紫雲寺參拜香客、番路鄉民及所有用路人的行車安全。

▲▼ 縣道159甲線道路拓寬通車後更方便民眾上山賞夜景。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，縣道159甲線又稱「大華公路」，過去路寬約7到9米，紫雲寺是全國重要的信仰中心之一，每逢假日香客眾多，大型遊覽車也會上山，會車時經常占用對向車道，此次拓寬工程對於香客及帶動旅遊都是非常重要。工程總經費共2億多，除了公路總局核定補助，也感謝紫雲寺贊助地方配合款2,900萬元。

陳明文說明，現今道路已拓寬完工，期望未來能紓解阿里山、番路及竹崎的交通，並且能帶動地方發展。

此外，為有效協助疏解台18線進出阿里山車流，藉以促進番路、竹崎、阿里山地區交通串聯，以及道路完成後節省的旅行時間與距離，半天岩紫雲寺成為最顯著地標。提供除交通需求外的遊憩功能，期盼吸引更多的觀光人潮到番路鄉來遊玩消費，促進產業發展。