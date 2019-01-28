好彩頭！　半天岩紫雲寺驚見「太子爺手套」蘿蔔

▲番路鄉半天岩紫雲寺收到信徒送來蘿蔔，當中一外型像玩偶手套狀蘿蔔，讓人感覺好彩頭，引發民眾熱議。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

｢Give ME Five!!｣蘿蔔在華人世界象徵好彩頭，但你看過會跟人擊掌的蘿蔔嗎？嘉義周姓民眾日前於番路鄉半天岩紫雲寺朝拜時，意外拍下其他信徒送給廟方供大眾食用的蘿蔔，由於很像｢太子爺的手套｣，俏皮逗趣模樣引發熱議，十分可愛。而廟方除了主祀觀音佛祖、土地公，也有太子一說，讓人不免聯想在新的一年，是否入廟一拜也有好彩頭。

只見民眾照片中一堆蘿蔔單側分岔，看起來就像是常見的米老鼠或唐老鴨玩偶手套，更宛如擺動的雙手要跟人擊掌，看見的民眾都說，「神明要Give ME Five」、「你看，是三太子手套、看見的人要發了!」，十分有趣。

據了解這根手套形蘿蔔，是日前由廟方雲林三條崙吳姓信徒發願捐贈廟方一批蘿蔔，希望可以讓更多人食用，卻被意外拍下。吳姓信徒表示，蘿蔔會長成這樣是受土地、水分及氣候影響，土質鬆加上水份多，通常1、2百根才有一根但這樣的才好吃。

廟方表示，「藉由信徒分享照片，希望能協助促銷蘿蔔，也希望很多人因為這張照片，也愛吃蘿蔔幫助農民。」