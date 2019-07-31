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華航招募地勤、貨運人員！　職缺直接寫明「關說者永不錄用」

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▲▼華航報到櫃檯,出境手續,辦理報到,托運行李,桃園機場第二航廈。（圖／記者季相儒攝）

▲華航在官網釋出徵才消息，將招募運務人員及貨運人員。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

華航雖身陷私菸案風暴，但近日在官網釋出徵才消息，將招募運務人員及貨運人員。不過，職缺內容除寫明工作地點、學歷、注意事項外，最底下還有一行特別標註，稱「關說、資料登錄不實者，本公司將予取消資格，並永不錄用」，引起外界關注。

▲華航招募運務、貨運人員。（圖／翻攝自華航官網）

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▲華航刊登運務、貨運人員招募職缺。（圖／翻攝自華航官網）

華航在官網刊登招募職缺，預計將招募運務人員、貨運人員，其中，招募資訊中寫明年齡及經歷不拘，但學歷需要教育部認可之國內外公私立研究所（含）以上畢業，TOEIC檢定也要有750分（含）以上或其他英語檢定同等成績。

但值得注意的是，在職缺最底下還有一項特別標註，明白寫著「關說、資料登錄不實者，本公司將予取消資格，並永不錄用」。不過，據了解，華航近年徵才都會有這項標註，原因就在於過去招募不時就會有關說情況。

▲華航招募運務、貨運人員。（圖／翻攝自華航官網）

▲華航招募訊息底下，有附註「關說、資料登錄不實者，本公司將予取消資格，並永不錄用」。（圖／翻攝自華航官網）

另外，有網友看到此徵才消息後，則關注在學歷要求上，有留言稱「機師要求學歷大學畢業，多益也只要650耶……」、「花那麼多錢唸研究所，結果還是服務業」，但也有網友認為「讚！提高才好，不然招一堆進來亂的」、「大概就是提供門檻去篩一些人，這樣才不會來一大堆人投履歷」。

該徵才報名日期自即日起至2019年8月11日23:59止，預定2019年8月19、20日在華航園區進行考試。運務人員主要從事旅客報到櫃檯劃位、訂位票務、登機門服務、行李異常處理等安全與服務工作；貨運人員則需執行貨物打盤/裝櫃規劃，貨物郵袋打盤/裝櫃之監督，處理貨運文件/郵袋郵單、艙單製作，執行客、貨機裝載管制業務等。

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關鍵字：私菸案,華航,華航徵才

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