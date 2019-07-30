華航董事長謝世謙致函道歉　管碧玲：寫得爛爆了





▲民進黨立委管碧玲。（圖／管碧玲提供）

記者黃巈禾／台北報導

針對華航私菸案，曾執行過13次專機任務的空服處空服管理部經理劉建文30日接受專訪時提到，「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了！」此話卻將風波延燒到隨行立委，使民進黨立委管碧玲緊急在臉書上澄清自己全程沒預購，若有買就在華航總公司發放無限量雞排。管碧玲晚間在臉書再度發文表示，華航三傻胡亂指控挨告，還讓董座謝世謙出面寫道歉信，而這道歉信「寫得爛爆了」。

廣播主持人周玉蔻30日上午針對總統專機的服務，專訪華航資深員工，其中空服處空服管理部經理劉建文提到機上「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」引發爭議，同行的管碧玲、羅致政和蔡其昌也說沒買。華航發言人隨後表示，「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

對此，管碧玲在臉書表示，「董事長寫信，包庇部屬，用指控我誤解來向我道歉！這就是華航！首先我必須說，這封信寫得爛爆了。爛不只是因為輕描淡寫，而是因為董事長完全沒有指出劉某某的發言錯在哪裡，只說造成困擾，還指控是我們誤解！」

▲蔡英文認為華航沒有清楚說明私菸始末。（圖／記者鄧木卿攝）

管碧玲不解地說，「董事長，我誤解？你包庇部屬到這種地步？我誤解什麼？說清楚，我們誤解不就等於困擾是自己誤解造成的？一切都是我們自己的錯嗎？這個董事長連出了這種事，都不敢得罪做錯事的部屬，怎麼改革？」

管碧玲提到，「今天這三個嘻嘻哈哈的華航天兵，拿『總統可能因為太忙才沒買免稅品』開玩笑，然後三傻笑到東倒西歪」，這種華航文化，身負接受定單的「把關者」角色，卻不知法，長期沒有依法把關，事情爆露，全國譁然之際，上媒體，還不知嚴肅檢討，爆出輕挑話語的烏龍，傷及無辜，甚至連最基本的職業道德都拋到九霄雲外，「搞到董事長寫道歉信！實在扼腕！」

不過，管碧玲也說，「這三個天兵都不是『綠營寄生華航的派系分贓』的人！」大家想想華航長期這麼輕忽草率，是綠營派系分贓的結果嗎？華航三傻是不是啊？馬總統時代的相同行逕是不是綠營寄生的結果啊？這件事，至少讓我們看清楚政治口水，也是胡亂指控罷了。

對於指控，管碧玲也祭出雞排文並表示，「我要鄭重告訴華航，本人全程也都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品，稍早也已去函華航要求查明。如果沒有人冒我的名，那麼，這位經理就是隨意、離譜、不查證、毫無根據、傷及無辜的信口亂扯，華航會出大問題，也只是剛好而已，會有更糟的事也不意外。誰查到我這次與總統出訪行程有買任何華航免稅品，我就在華航總公司發雞排，無限量。」

▲華航董事長謝世謙寫給管碧玲道歉信。（組合圖／翻攝自管碧玲臉書粉專）