影／另類「華麗轉身」　河北保定斜張橋定位創世界紀錄

記者魏有德／綜合報導

河北保定樂凱大街南延段斜張橋30日凌晨完成轉體定位，刷新橋梁轉體工程重量及跨度的世界紀錄。數據顯示，該橋體總長495公尺，寬39.7公尺，可供八車道同時行走。由於該橋橫跨大陸南北運輸大動脈京廣鐵路21條鐵路線，每日有160多趟列車經過，為不影響交通運行，因此採用子母雙塔旋轉技術定位。

▲河北保定樂凱大街南延段斜張橋30日凌晨完成轉體定位。（圖／翻攝澎湃新聞）

《保定新聞網》報導，橋樑轉體法施工技術是指將橋樑結構在非設計軸線位置拼接成形後，通過轉體就位的一種施工方法，可使橋樑施工時，克服地形、交通、環境等條件限制，節省工程造價、縮短建設工期，同時保證施工過程的安全。

▲「轉體球鉸」分為上、下兩個部分，相互轉動作用下，實現橋樑轉體與承重功能。（圖／翻攝大陸網站）

報導稱，為完成轉體工程，工作人員在橋體基座的下安裝一台重92噸的「轉體球鉸」，主要分為上、下球鉸兩個部分，彼此接觸面是光滑的球面結構，上下球鉸之間可以相互轉動，進而實現橋樑轉體與承重功能。

▲保定樂凱大街南延段斜張橋橫跨京廣鐵路21條鐵路線。（圖／翻攝大陸網站）

這座斜張橋使用的子母雙塔旋轉技術，子母塔皆為火炬造型，子塔轉體橋樑長204公尺、重3.5萬噸，母塔轉體橋樑長263.6公尺，重4.6萬噸，轉體過程耗時約70分鐘。

