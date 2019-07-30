玩伴拿空氣噴槍「插直腸」　6歲男童「胃脹」全身無力身亡

▲ 男童在經過搶救後，仍然不治身亡。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度印多爾（Indore）日前有一名6歲小男孩亞戴夫（Kanha Yadav）在工廠內玩耍時，不幸遭到玩伴拿電動空氣噴槍「插直腸」，結果導致腹部腫脹，最終不幸喪命。

根據《鏡報》報導，這件事發生在帕爾達（Palda）小鎮的一家工廠內，小男孩和朋友於28日在玩耍時，突然遭到白目玩伴惡作劇拿空氣噴槍插入直腸，並開啟電源，導致胃部瞬間灌滿空氣，全身無力。當時，另外2位男孩意識到自己做錯事後，立刻把男孩帶回他在工廠的房間內。發現兒子狀況不太對勁後，男孩父親雅達（Ramchandra Yada）趕緊把他送往醫院治療。

不幸的是，男孩最終無法挺過難關，不治身亡。男孩父親難過地向印度《新德里電視台》（NDTV）表示，「他的胃脹起來了，我立刻送他去醫院，我已經知道他朋友們在工廠內使用空氣噴槍，朝他灌入空氣。」目前，當地警方正在進行後續調查，並等待驗屍結果，以確認死亡原因。

這件事曝光後，許多網友同情地表示，「男孩父親肯定很難過」、「意外總是來得很突然」、「孩子的爸原本是要賺錢養家，結果現在孩子發生意外了」。不過，也有網友認為工廠很危險，本來就不應該放任孩子到處玩，「對於一個6歲的孩子來說，工廠內很多地方都可以造成危險」，對此，有網友認為，「相信男孩父親一定很難過，而且誰也不願意發生這樣的慘劇」

▼ 印度去年一家工廠主管把空氣壓縮噴槍往下屬肛門插去。（圖／翻攝自YouTube／Abanoub Samy）

事實上，印度去年9月也發生一起類似事件，當時一間鑄造廠上司和男員工在工廠內聊天時，上司不斷拿空氣噴槍朝向男員工的頸部和背部猛噴，沒想到當男員工轉身後，該名上司竟然直接把空氣噴槍插入前者屁股，導致員工疑似無法承受瞬間的刺激而後倒地，並在搶救15天後不治身亡。