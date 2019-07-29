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總統競選剛開跑！阿富汗慘烈爆炸20死50傷　出門投票＝生死賭注

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▲▼總統競選活動才剛開始，阿富汗首都喀布爾（Kabul）就發生爆炸。（圖／路透）

▲兩名小男孩看著焦黑的大樓。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

阿富汗總統競選活動才剛開跑，首都喀布爾（Kabul）28日就發生自殺式爆炸以及槍戰，至少20人死亡、50人受傷，副總統候選人薩利赫（Amrullah Saleh）也受到輕傷。該國內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）說明，有150多位民眾在6小時的行動中獲救。

《路透社》報導，喀布爾市中心28日遭遇爆炸，多名槍手甚至闖入薩利赫辦公室，薩利赫是總統甘尼（Ashraf Ghani）的競選搭檔。根據阿富汗內政部說法，一名自殺炸彈客轟炸自己後，軍隊便槍殺3名進入薩利赫4層樓辦公室的武裝分子。

甘尼、薩利赫以及其他政治人物宣布為期2個月的競選活動後，沒有武裝分子出面坦承對此次犯案負責。據了解，總統選舉預計9月28日舉行，全國各地治安卻在惡化，極端組織塔利班（Taliban）以及伊斯蘭聖戰士經常襲擊阿富汗部隊、政府職員與平民。

▲▼總統競選活動才剛開始，阿富汗首都喀布爾（Kabul）就發生爆炸。（圖／路透）

▲居民的住處瞬間全毀。（圖／路透）

《紐約時報》報導，阿富汗總統競選活動28日開始，越來越多選民則開始厭倦恐怖主義，有人懷疑是否要冒著生命危險投票，尤其近期選舉也出現舞幣行為。喀布爾居民侯賽尼（Fatima Hussaini）2014年曾投過票，卻感覺只是浪費時間，「政府沒有替我們做任何事，我們不會蠢到再次投票。」

41歲的阿什拉夫（Mohammad Ashraf）平時擔任店主，他也表示自己不會投票，「我不想冒險。」報導指出，事實上，這些人的恐懼並非空穴來風，在阿富汗前往投票所可能是個攸關生死的決定。

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關鍵字：阿富汗,爆炸

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