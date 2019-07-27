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剛發表白皮書　50國致信人權理事會挺陸新疆問題立場

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▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

根據大陸常駐聯合國日內瓦辦事處網站，直到26日下午，已經有50國常駐日內瓦大使聯名，致函聯合國人權理事會主席和人權高專，支持中國大陸在涉疆問題上的立場。陸方大使陳旭為此表示，某些西方國家以「人權」為名抹黑中國、向中國施壓的圖謀不會得逞。

根據「中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團」網站，這些大使在信函中積極評價中國經濟社會發展成就、反恐、去極端化成果和人權保障水平，贊賞中方多次邀請各國使節、國際組織官員、媒體人士訪疆，期間所見所聞與西方媒體報道的完全不一樣，敦促部分國家停止借未經證實的訊息，對中國進行無端指責。

陳旭表示，來自亞非拉歐等各地區的國家，聯署此封信函充分表明，國際社會對新疆人權成就和反恐、去極端化成果自有公論。

大陸國務院新聞辦21日發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，內容指出，敵對勢力為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，鼓譟新疆獨立，企圖割裂中華文化，「新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，從來都不是什麼『東突厥斯坦』。」白皮書還提到，新疆經濟持續發展，各族人民像石榴籽一樣緊緊團結在一起，正處於歷史上最好的繁榮發展時期。

►►陸國務院發表「新疆問題」白皮書　環時酸美：大失所望

►►大陸發表新疆白皮書：敵對勢力鼓譟疆獨、肢解中國

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關鍵字：新疆,聯合國,人權理事會,陳旭

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