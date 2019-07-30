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出酒率近50%！新品種高粱耐旱、耐淹水　更能防地層下陷

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▲▼高粱台南8號。（圖／農委會提供）

▲高粱台南8號。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

高粱酒在台灣白酒市場始終佔有一席地位。台南區農業改良場經9年研發，育成釀酒用高粱新品種「台南7號」、「台南8號」。不僅出酒率高，還具有耐旱、耐淹水，生育全期不用灌溉、噴藥，更可大量減少地下水抽用，預計明年大量推廣。

農改場指出，高粱栽培向來以金門地區為主，台灣本島僅為零星栽培，不具商業規模。根據農業統計年報，106年高粱栽培面積為1969公頃，107年栽培面積1348公頃，金門地區約佔97%以上，平均每公頃產量約1700公斤。

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▲▼台南農改場「釀酒高粱新品種『台南7號及台南8號』。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台南農改場釀酒高粱新品種「台南7號」。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台南農改場「釀酒高粱新品種『台南7號及台南8號』。（圖／記者許展溢攝）

農改場朴子分場分場長游添榮說，高粱非常耐旱，水的需求量在生長過程是水稻的20％，以台灣氣候環境的稻田區來看，土壤較黏質，種高粱能結省灌溉1萬多公噸，初期耐旱，後面耐旱又耐淹水，對台灣環境非常適合。

游添榮指出，這次「台南7號」與「台南8號」品種育種的選拔過程都在台灣南部地區，相當適應台灣氣候，具有高產量優勢，平均每公頃產量可達3500至5000公斤，和金門地區相比，每公頃平均產量勝出約2至3倍。

▲▼高粱台南7號。（圖／農委會提供）

▲高粱台南7號。（圖／農委會提供）

游添榮說，新品種為釀酒用糯性高粱品種，釀酒出酒率可達42至49%。以台南7號、台南8號來看，分別適合中南部地區一期作及二期作栽培。其中台南7號因具有抗倒伏特性，可減少強風豪雨後造成植株倒伏，同時有耐旱特性，且為散穗型，較耐梅雨，適合在一期作推廣種植。其株高約166公分果穗籽粒飽滿，千粒重約為22公克，產量約可達1公頃3500至4000公斤。

台南8號部分，游添榮表示，植株則具有耐淹水特性，曾在嘉義縣義竹鄉試驗田區經過豪雨淹沒2日，仍不影響其田間存活率。台南8號為半散穗型，在一期作的梅雨期間，易穗上發芽。株高約145公分，千粒重為46公克，無鳥害，成熟期少雨且產量較高，每公頃平均產量為4500至5000公斤，適合在中南部8至11月的二期作推廣種植。

▲▼台南農改場「釀酒高粱新品種『台南7號及台南8號』。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台南7號及台南8號籽粒。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台南農改場「釀酒高粱新品種『台南7號及台南8號』。（圖／記者許展溢攝）

游添榮強調，新品種高粱不僅是目前所有品種中出酒率最高，同時具有耐旱、抗病蟲害等優點，生育全期可不灌溉且不噴藥，大量減少地下水抽用。將來推廣面積會到多少，要看台酒公司等酒廠需要的量，透露明天農糧署將和相關單位一起討論，看各鄉鎮適合種植情況，希望愈多愈好，目前主要目標則以雲林高鐵兩旁為主。

▲▼台南農改場「釀酒高粱新品種『台南7號及台南8號』。（圖／記者許展溢攝）

▲台南農改場經9年研發育成出高粱酒新品種台南7、8號。（圖／記者許展溢攝）

農改場也提，目前配合農委會「黃金廊道計畫」及「對地綠色環境給付計畫」，正積極推動稻田轉種節水作物台南7號、台南8號新品種高粱。由於國內釀酒高粱多仰賴進口，107年進口高粱達58977公噸，國內高粱總產量則約2000至2300公噸，占比僅3.8%。新品種問世可望提升國產高粱的自給率與生產供應，提供在地釀酒的優質高粱。

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關鍵字：高粱,白酒,台南農改場,農糧署,水稻,耐旱,耐淹水,地下水,出酒率,台南7號,台南8號

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