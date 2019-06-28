大豆聯合收穫機助陣　再展宜蘭大豆風華

▲▼機械化採收大豆每公頃只要1.2萬元，農糧署東區分署助宜蘭豆農提競爭力。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農糧署東區分署為推動復耕宜蘭大豆，除在宜蘭復育成功的宜蘭老種大豆品種，更利用農糧署機耕中心平台（UBER）協助其他豆農機械化採收，往年以人工採收每公頃需要8萬元，以機械化採收每公頃只要1.2萬元，除了幫助豆農每公頃採收節省生產成本6.8萬元外，最重要的是解決人力不足及提高工作效率，提昇產業競爭力。

農糧署東區分署表示，多雨及日照不足是宜蘭地區的氣候特色，導致農民以種植水稻居多，礙於氣候條件轉作雜糧作物實屬不易。，在分署輔導下，由蘭陽溪友善耕作生產合作社與三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，推動復耕宜蘭大豆，採用在宜蘭復育成功的宜蘭老種大豆品種，以友善耕作方式，生產國產大豆，提供消費者食用。

自2016年種植大豆面積約5公頃，增加至2019年總面積約25公頃，分布在員山、壯圍、冬山、蘇澳、三星等鄉鎮，並利用所生產的大豆製作精緻醬油、豆腐乳等高附加價值產品。

農糧署東區分署指出，往年宜蘭地區大豆採收，均以人工方式進行，一個人手採1分地至少要6天，採收後經過日曬、脫莢、鼓風機篩選等傳統作業，過程耗時又費力。

而種植大豆達人吳慶鐘自行引進宜蘭地區少見的大豆聯合收穫機，採收1公頃1天就可以完成，並利用農糧署機耕中心平台（UBER）協助其他豆農採收，往年以人工採收每公頃需要8萬元，以機械化採收每公頃只要1.2萬元，除了幫助豆農每公頃採收節省生產成本6.8萬元外，最重要的是解決人力不足及提高工作效率，提昇產業競爭力。