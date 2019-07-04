貿易戰降溫　陸首次進口40噸美國稻米

▲大陸是全球最大的稻米生產和消費國。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署2018年底公告，允許美國稻米進口，但因中美貿易戰開打，兩國間的「稻米交易」未能實現，隨著在大阪舉行的「習川會」圓滿結束，美國向大陸輸出稻米或將露曙光。陸媒報導，美國稻米協會（USA Rice）3日（當地時間）透露，大陸一家私人進口商首次購買約40噸的美國稻米。

▲美國稻米協會。（圖／USA Rice官網）

《觀察者網》引述《路透社》報導，美國稻米協會發言人克萊因（Michael Klein）表示，這家大陸進口商從加州的太陽穀大米（Sun Valley Rice）購買兩個集裝箱（約40噸）的中粒稻米，「這批稻米經過碾碎後打包成袋，供消費者和餐飲機構使用。」

據了解，大陸是全球最大的稻米生產和消費國，2018-19年度產量達1.485億噸，進口350萬噸，而美國2018-19年度產量達710萬噸，出口未達300萬噸。

▲市場內大陸從越南進口的袋裝米。（圖／CFP）

大陸以往主要向美國進口大豆及豬肉等農牧產品，雖在2017年7月批准美國稻米進口，2018年底公告實施，卻因中美貿易戰擱置，遲遲未能實現第一批稻米交易實例，隨著中美貿易摩擦升溫，外界甚至認為美國稻米將無法走進大陸市場。

克萊因坦言，「一段時間內，我們都覺得情形是不確定的，我們當時正準備進入（中國）市場，卻發現它被搶走了，至少我們是這麼想的。」

▲大陸海關總署2018年底公告允許美國稻米進口。（圖／翻攝大陸網站）

報導稱，美國此前宣佈向大陸出售54.4萬噸大豆，為3月以來數量最多的一次，至於本次大陸商家購買美國稻米，尚不清楚是否表達了一種友好態度。隨著首批大陸採購美國稻米交易實現，太陽穀大米公司希望這筆交易能為未來更多美國稻米銷往大陸打下基礎。



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