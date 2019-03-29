丈夫主動捐腎　寫在5年手帳竟是「死亡筆記本」

▲HARUKA發現自己末期腎衰竭。（示意圖／Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本一名醫學專欄作家はるか（HARUKA）在2016年發現末期腎衰竭，被醫師告知「妳的腎臟連撐到2020年東京奧運都不可能」，於是她決定接受丈夫腎臟移植手術。然而，她始終擔心老好人的丈夫實際上不願捐贈腎臟，偷偷翻開丈夫的日記，發現丈夫寫下的文字宛如「死亡筆記本」。

HARUKA投稿至《yomiDr.》，透露自己中學1年級時被診斷出慢性腎臟病，2016年被醫師告知末期腎衰竭，很有可能引發致死症狀，最根本的治療方法就是接受腎臟移植，不僅可以結束與病魔抗爭25年的痛苦生活，還可以改善懷孕風險，未來就有機會成為母親。

聽到醫師這樣說，丈夫幾乎沒多想就開口「我的腎臟給妳吧」。雖然捐贈一顆腎臟並不會影響日常生活，手術死亡率更近乎於0，但HARUKA仍然擔心，因為丈夫一直都是個老好人，「會不會心裡很想拒絕，但因為責任感跟親情而犧牲自己？」

在丈夫準備腎臟移植的數天檢查中，HARUKA不斷的詢問丈夫「沒關係嗎？不會害怕嗎？」卻只得到丈夫回應「沒問題的，總會有辦法解決的」。雖然很感謝丈夫如此付出，但HARUKA仍覺得自己在壓榨丈夫的愛情，「說起來，切除一個健康的人的臟器，是不是違反了倫理呢？」

為了確認丈夫心意，HARUKA決定跟丈夫寫一個「5年手帳」，也就是雙方分別寫5年日記，內容不可隱瞞對方任何事，把面對面無法說出的真心話寫下，未來再交換著看。不過HARUKA並沒有遵守遊戲規則，而是趁著每晚丈夫入睡後，偷偷翻開丈夫的日記偷看。

▲HARUKA要求丈夫跟她寫交換日記。（示意圖／Pixabay）

「日記裡呈現的世界，就宛如『死亡筆記本』。」HARUKA發現丈夫確實遵守遊戲規則，寫下從未跟她說過的真心話，例如對她的不滿、嫌惡，或是對手術的不安感，「HARUKA又在忙工作，希望她準備手術卻只想著她自己」、「唉，因為厭惡感已經沒辦法看著HARUKA的臉了」、「離手術剩下1個月，因為不安而讀完了所有腎臟移植的報導」，HARUKA越讀越痛苦，開始思考是否不要進行手術。

不過就在接近手術的時期，丈夫的日記開始有所變化，寫著「HARUKA最近情況很好，是因為手術將近而變得積極了嗎」、「加油啊，再一下下就是手術了」完全成為了一個捐贈者的角色，讓HARUKA心境也有所改變。

最後，HARUKA坦然接受了丈夫的捐贈，至今離手術已經1周年，她也不介意被丈夫發現，堂堂正正的看起了丈夫的日記。對此，丈夫則對她罵道：「最近是不是有點得意忘形？亂吃東西又熬夜，快去睡覺！」當初如「死亡筆記本」般的想法已經不存在了。