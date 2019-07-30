毒癮夫妻生11子「最小僅2週大」　全家窮翻…炒飯配鹽、沒奶粉

▲馬來西亞吸毒夫妻將僅有的錢拿去買毒品。（示意圖／達志）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞一對夫妻為了吸毒，全然不顧生下的11個孩子挨餓，其中更包括一個剛滿1歲以及2週大的嬰兒，家中連奶粉也沒有。當地警方收到投訴後，即刻逮捕該對夫妻，並安置所有孩子。

綜合大馬媒體報導，43歲的男子與38歲的妻子以及8個孩子住於麻六甲武吉南眉，但全家只靠男子魚販的工作養家活口。可怕的是，夫妻倆染上毒癮，比起讓孩子們吃飽，他們選擇花錢買毒品，最後家中幾乎沒有奶粉，孩子們只能用鹽炒飯來吃。

▲年幼的孩子們被迫挨餓。（示意圖／取自Pixabay）

鄰居看不過去報警求助，警方到場發現，一共有4男童、4女童，其中包含1歲及2週大的孩子，年齡從2週至15歲，所有的孩子們都沒有上學，嬰兒則因為長期沒有更換尿布，臀部長出許多水泡，家中還找到了0.15克的冰毒。

報導指出，該家庭經常搬家，曾經住過州內不同地區，因此孩子們從今年起就不再上學。最後，警方決定將7名孩子交由孩子的親戚照顧，15歲的孩子安置在福利局中心，暫由政府接管。

消息曝光後，一名20歲女子出面表示，自己與8名孩子是同母異父的兄弟姐妹，只是她9歲時就被送到福利中心，另外還有14歲及17歲的弟弟，所以家裡一共有11名小孩，如今只希望弟妹們能過上更好的生活，不要與毒品為伍。