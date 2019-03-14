血型不同堅持捐腎救女　後山首例血型不相容活腎移植成功

▲蔡嘉琳（右）擁抱媽媽陳美玲，感謝母親讓她重生。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不捨女兒四年來飽受洗腎之苦，血型AB型的蔡媽媽，2月22日捐腎給血型為A型的女兒蔡嘉琳，這是東區首例「血型不相容活體腎臟移植」。手術當天是蔡媽媽的「生日」，更是女兒的「重生日」。花蓮慈濟醫院林欣榮院長及主治醫師們在3月14日「世界腎臟日」為母女慶祝重生。

與母親及醫療團隊切下象徵重生的蛋糕，21歲的蔡嘉琳，正值青春花樣的年華，4年前開始流鼻涕、咳嗽、發燒，以為只是一般感冒，但久久未癒，又身體虛弱，蔡嘉琳表示，當時每天都很疲倦、嗜睡、走路速度很慢、還會喘，心情也很低落。

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▲醫療團隊左五起花蓮慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治、陳培榕副院長、林欣榮院長、器官移植中心主任李明哲、徐中平副院長、一般外科主任陳言丞、一起慶祝重生。

蔡嘉琳當時在台南念護理專校四年級，在桃園工作的母親陳美玲，憂心的帶她到台南及桃園兩地的診所及醫院求醫，發現尿蛋白很高，直到腎臟科看診，發現左右腎臟萎縮，確診為慢性腎衰竭，並從2015年開始天天洗腎，因為身體虛弱，只能先休學，回到花蓮老家休養，並由花蓮慈院腎臟內科主任徐邦治醫師收治，嘉琳每天洗腎之外，也等待有機會能夠換腎。

「用我的腎可以嗎？」蔡媽媽得知花蓮慈院有不同血型活腎移植的技術後，急忙向器官移植中心主任李明哲醫師表示要捐腎給女兒，儘管女兒擔心，蔡媽媽還是努力說服，並說：「我是一個媽媽，只要我可以，我都要想辦法讓我的孩子身體變得更好」，醫師安排一系列檢查，血型AB型的媽媽可以捐出右側腎臟給女兒使用。

▲蔡嘉琳進行雙重過濾血漿分離術。

李明哲主任表示，血型不相容腎臟移植，在世界發展已經30年，但是在過去手術前減免治療必須切除受贈者的脾臟，再進行藥物治療後才能進行移植，對病人來講手術風險大，同時對腎臟的創傷也是嚴重的。

現今藥物的進步跟醫療技術的改良，腎臟移植技術，不受限於相同血型，但困難度提高，李明哲主任說，為了克服血型不相容的問題，受贈者必須在手術前一週進行雙重過濾血漿分離術、特別免疫抑制劑計畫，來降低血中抗體濃度。經過五次的雙重過濾血漿分離術，蔡嘉琳進行腎臟移植手術。

▲一般外科主任陳言呈醫師（左）使用腹腔鏡手術，取出蔡媽媽的右側腎臟。

由李明哲主任、一般外科主任陳言丞醫師等醫療團隊，合力為母女進行活體腎臟移植手術，術後恢復良好，蔡媽媽在術後第三天，2月25日出院。一般外科主任陳言丞說，使用腹腔鏡取腎手術，相較於過去傳統手術，傷口約20到25公分長，縮短為4指幅的傷口，就能將腎臟摘取下來，對捐腎者傷口最小，恢復期也快。

「生活品質變好了」術後第2週，蔡嘉琳就發現身體不沉重了、走路變快了、皮膚顏色也變得正常不暗沉、胃口變好，腎功能指數也恢復到正常，3月7日開心出院，蔡嘉琳也發願之後要重返校園，完成學業，出社會工作，回報母親。

▲器官移植中心主任李明哲醫師（左二）準備將蔡嬤嬤的腎臟移植給蔡嘉琳。

重獲新生的蔡嘉琳表示，「很感謝醫療團隊，也很感謝母親」，因為母親平時以打零工養育她與兩個弟弟，加上自己長期洗腎，還有血型不相容活體腎臟移植手術費用，對家裡經濟負擔很大，但母親不放棄任何希望，也要讓自己脫離洗腎之苦，很心疼母親。母親陳美玲也說，還好有花蓮慈濟醫院及慈濟基金會補助醫藥費用，解了燃眉之急，很感恩也很感動。

李明哲主任提醒，受贈者需持續服用抗排斥藥物，抵抗力較差，在生活作息及運動上，盡量避免會產生創傷的活動，也要注意飲食及定期回診追蹤，若有排斥情況發生，像是尿量減少、發燒、血壓高、水腫等等情況，必須盡快回診。

林欣榮院長表示，花蓮慈院擁有東區唯一「血型不相容活體腎臟移植」技術，期待能造福後山腎臟病友，縮短他們等待移植器官的時間，並且有更多機會重獲新生。