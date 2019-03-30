全球首例！HIV帶原者捐腎移植手術成功　救了另名帶原者

▲ 美國醫療團隊成功完成全球首次活著的HIV帶原者間的器官移植手術，捐贈者為馬丁妮茲（圖中）。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國一名女性愛滋病毒帶原者本月25日捐出腎臟，並成功移植給另名帶原者，創下醫學界重大突破。目前已知捐贈者及受贈者術後狀況良好，巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）主刀醫師賽杰夫（Dorry Segev）醫師表示，這不僅僅是全球首例，也開啟了HIV帶原者捐贈器官「救人一命」的這條路。

CNN報導，這名捐贈者是現年36歲的馬蒂內茲（Nina Martinez），她早在6周大的嬰兒時期，就因輸血而感染HIV。長大後，她受到影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）的啟發，心裡便有了捐贈器官的念頭。

「如果要用活生生的人來證明，其實可以一輩子與愛滋病毒生活度日，那個人就是我，我已經感染愛滋病毒35年了」，馬蒂內茲接受器官捐贈移植手術後，復原情況良好，現身術後記者會。而約翰霍普金斯大學藥物腫瘤科副教授杜然德（Christine Durand）表示，受捐贈者的術後復原也相當不錯，未來將密切關注後續狀況。

事實上，美國2013年11月通過的《愛滋病毒器官政策公平法》（HOPE）開放研究人員進行HIV患者間的器官移植研究；到了2016年，約翰霍普金斯大學完成全球首例的HIV帶原者的器官移植案例，迄今有116起個案，但全都是已故帶原者遺愛人間的結果。如今，馬蒂內茲捐腎的案例，是全球首次活著的HIV帶原者間的器官移植手術。

醫界過去認為，HIV帶原者若只靠著一顆腎臟過活，風險可能過高，但隨著藥物的推陳出新，這方面的疑慮已明顯降低。在移植手術成功後，醫師賽杰夫推測，未來各國也將會陸續跟進仿效。

馬蒂內茲認為，她能向外界證明HIV帶原者也和一般大眾同樣正常的途徑，就屬器官捐贈，因為這是最有力的方式，並期盼她的故事能激發更多人有捐贈器官的想法，「我很想看看下一個這樣做的人會是誰。」