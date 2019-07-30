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妹子台南買「13塊炸雞+2杯750ml飲料」只花290！點法曝光震驚在地人

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▲▼ 台南買炸雞、飲料只要290，炸物,雞排 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 台南買炸雞、飲料只要290。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

台南美食享譽全台，加上部分物價相較於北部更為親民，是不少人旅遊時會朝聖的地方。一名女網友就在臉書上分享超值消夜文，原來她買了12塊炸雞、1份雞排加2杯飲料，竟然只要290元，而且這些並非店家配好的套餐，全部都是單點自選，照片一曝光連台南人都驚呆了。

「住台南真的是太幸福啦！」一名女網友昨（29日）在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示晚上和同事買炸物來吃，一起點了3份雞塊、3份腿排、6隻雞翅、1塊雞排、1杯紅茶以及1杯冬瓜鮮奶，總共有13塊炸雞和2杯750ml的飲料。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她這樣買起來一共竟然只要台幣290元，連300元都不到，而且所有的東西都是自己單點挑的，「不是桶餐也不是配好的」，雞肉吃起來更是外脆內多汁，完全物超所值。原PO還說，這篇文絕對不是業配文，自己也是第一次吃到，覺得便宜到不可思議才上網分享。

▲▼ 台南買炸雞、飲料只要290，炸物,雞排 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 女網友表示炸雞的肉非常多，咬下去充滿肉汁。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 台南買炸雞、飲料只要290，炸物,雞排 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，隨後就有網友試算北部價格，「按照黃昏市場價格3腿排75，3腿（棒腿90，大腿135）6翅90，雞排50，飲料算30，75+90+90+50+30=335（雞腿是棒腿）。75+135+90+50+30=380（雞腿是大隻的）真心便宜，很好。」

其他網友則是羨慕表示，「跪求地址啊」、「太犯規了」、「求學的時候也在台南，就是這樣肥了10公斤」、「別說了，我嫁來台南後圓潤了不少」、「這老闆有在賺錢嗎」。

此外，連許多家住台南的民眾都表示太驚奇，「在台南住那麼久，哪裡有這種價格？」、「身為台南人的我對於這個價格還是覺得很震驚。正常的大概不含飲料就要300了吧？居然還有兩杯！而且其中一杯還有鮮奶！已跪」、「我也是台南人，拜託告訴我在哪」。

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她台南買13塊炸雞+2杯750ml飲料只花290！點法曝光震

關鍵字：台南,炸雞,爆廢公社二館

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