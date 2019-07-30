台南新增1例登革熱境外移入病例　本土登革熱仍維持15例

▲針對樹洞中的孳生源，登革熱防治中心會優先以投藥進行防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於7月29日夜間確診新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市確診境外移入病例數26例，本土病例數15例，衛生局籲請市民持續加強孳生源清除及做好防蚊措施。

第26例境外移入病例為50多歲男性，居住地於安南區塭南里，於7月17日至7月27日至越南探親，7月28日出現自覺全身發熱、骨頭酸痛等症狀，於7月29日前往醫院就醫，經醫師診察後進行登革熱NS1快篩為陽性，即進行通報及收住院治療。登革熱防治中心規劃於7月31日進行病例居住地戶內戶外加強清除孳生源及環境化學防治。

由於泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期；印度今年截至6月底累計8千餘例；南亞巴基斯坦與孟加拉近期疫情上升；美洲地區病例數高於近2年各年總數。所以上述地區返國民眾、外籍學生、新住民、外籍移工若有發燒，無論NS1快篩陽性或陰性時，千萬不要趴趴走，應配合疫情調查，待驗血PCR檢驗結果（約1天的時間）確認非登革熱病例時再出門，以確保自身及社區民眾健康。若入社區後，請自我居家管理2星期，發現有發燒或疑似症狀，應儘速就醫。感謝第26例境外移入病例配合，自我管理沒有隨意走動，讓疫情防堵在第一時間。

積水容器及非土壤的積水點，是登革熱病媒蚊喜愛產卵處，病媒蚊會將卵產於近水面的容器內壁（非水中）所以，民眾勿以為只要將水桶的水倒掉就不可能孳生病媒蚊，一定要用刷子或菜瓜布將容器內壁清刷後再把水倒在水泥地面，切勿倒水溝，如此才不會孵化成蚊。不易清除的積水點，例如：樹洞，登革熱防治中心會優先以投藥（如：蘇力菌）進行防治；發泡劑只使用在防疫高風險階段或高風險區域且連續下雨狀況下使用。