好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚見：和我姐睡　兩人產子IG放閃曝光

▲法官認為，黃女飾詞否認，犯後態度均難謂良好。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名黃姓男子和太太吵架，他被好心的黃姓男友人收留家中，沒想到他竟與朋友的姐姐發生關係，讓對方懷孕產下一子，還在IG放閃被妻子發現這段婚外情；對此，黃女還稱「因為我很隨便」。法官依通姦罪、相姦罪判兩人各4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，黃男2014年和太太結婚，他2016年和太太吵架後，搬到自家通訊行的辦公室住，後來住進友人家中，同年12月在友人家中，和有過一段婚姻的友人姐姐嘿咻。黃妻隔年6月在Instagram上發現丈夫和黃女的親密合照、胎兒超音波照片，氣得提告。

黃男友人證稱，黃當時說和家人吵架住在店裡，他就說家裡樓上還有一個房間，想說先借他住，後來發現姐姐和黃睡在一起一次。黃男辯稱，當時會說離婚是因為沒有地方住、也沒錢。

▼黃男在朋友家中和朋友的姐姐嘿咻，且產下一子。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

但法官根據證人說法，可知黃男先住在通訊行，並至黃女家中洗澡一段期間，於2016年12月初住進黃女家中，且於12月底發生關係；黃女應有聽聞母親勸黃男「夫妻吵架快回家」，且與他各自帶小孩至通訊行後方健身房活動。

法官說，通訊行員工也勸說黃男，與黃女各有家庭要保持距離；黃女當時也在場，均顯示她於發生性行為前，即知道他為有配偶之人，且雖與太太吵架，但婚姻關係仍存續中，甚至她於審理時稱「因為我很隨便」。

法官認為，黃男違反夫妻互負的忠貞義務，不顧妻子感受與家庭和諧而為通姦；黃女應知黃男有配偶，預見其婚姻關尚未解消，即放縱自我感情而為之相姦，破壞黃妻家庭和諧、穩定，所為均無可取。

法官考量黃男坦承犯行，惟有維護黃女之舉；而黃女則飾詞否認，犯後態度均難謂良好，且小孩出生後，兩人仍於社群軟體張貼日常生活、出遊等照片及親密留言，對黃妻無疑是更深傷害，亦難認有悔意，也使黃妻不願和解，因此各判4月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。