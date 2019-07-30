少給2千工資！油漆工懷恨縱火「害死老闆3家人」　判賠1640萬元

▲台中一名李姓油漆工因不滿老闆少給他2千元工資，竟放火燒公司。（圖／東森新聞，下同）

記者黃苑瑜／台中報導

51歲的李姓油漆工因不滿何姓老闆少給2千元工資，酒後竟放火燒公司，當場燒死何姓老闆的3名家人。台中地院先前依殺人罪判李男死刑、褫奪公權終身；民事部分判他須賠840萬元。台中高分院判李男應再賠償老闆家屬800萬元，合計共須賠償1640萬元。

判決指出，李昆霖原本在某設計公司擔任油漆工，卻在工地飲酒遭何姓老闆告誡而辭職。2016年11月10日晚間，李昆霖與何姓老闆在公司內結算工資，他認為工資少算2千元，雙方因此起口角，最後李男拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒；同日晚間李男打算搭車回高雄，但因身上酒味過重，接連遭2家客運拒載，在客運站吵鬧遭警方帶回派出所，隔日凌晨才獲釋。

▲李男放火燒公司遭判死刑；民事部分須賠償共1640萬元。

然而，李男心中充滿怨恨，凌晨離開派出所後，竟返回設計公司樓下潑灑松香水、油漆等易燃液體縱火，見起火後便逃離現場。何姓老闆的大伯和父親住在公司樓上，由於火勢燃燒快速，逃生不及命喪火窟，而何姓老闆的阿公當時雖被看護以輪椅迅速推離火場，倖免於難，但因火災燒傷併發舊疾，最後仍宣告不治。檢警單位過濾監視器畫面後，逮捕李男，檢方依殺人罪嫌對他提起公訴。

民事部分，何男先針對父親及大伯活活被燒死的部分向李男提告求償，台中地院判他應賠償840萬元。而後何男另就阿公死亡部分向李男求償，對此台中高分院再判他須賠800萬元；因此總計李男共須賠償1640萬元。

刑事部分，一、二審法官均認為李男與死者沒有糾葛，卻只因工資問題而蓄意放火，殃及無辜，縱火行為惡性重大至極，對社會安全潛在及實質危害性極為重大，已符合公民與政治權利國際公約「最嚴重之罪行」，此時「教化可能性」已無需考量，其罪刑不能逃避，已達應與社會永久隔離的程度，判他死刑，並宣告褫奪公權終身。

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