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嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

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▲▼國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能買門票 。（圖／林務局提供）

▲民眾至國家森林遊樂區可使用悠遊卡付費購票 。（圖／林務局提供）

記者崔至雲／台北報導

嗶經濟時代來臨，林務局所屬的太平山等12處國家森林遊樂區以及太平山蹦蹦車與烏來台車站，去年12月起即已導入行動支付購票服務；林務局今（12日）再宣布，7月15日起民眾也可以持悠遊卡、一卡通購買門票了。

林務局表示，為提供國內外遊客更多元便利的購票方式，已在太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區與太平山蹦蹦車、烏來台車站建置悠遊卡、一卡通感應設備，讓大家都能「一卡在手，樂活台灣」。

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▲▼國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能買門票 。（圖／林務局提供）

▲▼雙流國家森林遊樂區-溪流、太平山森林遊樂區見晴懷古步道。（圖／林務局提供）

▲▼國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能買門票 。（圖／林務局提供）

林務局表示，為配合行政院普及行動支付的重大政策，從去年12月起已開放12個國家森林遊樂區及太平山蹦蹦車與烏來台車站等遊憩點，以手機NFC感應式行動支付購票服務，為了提供更多樣化的購票服務，同時規劃引進悠遊卡、一卡通付費方式，在108年7月完成金流環境建置。

林務局最後也說，森林蘊藏豐富自然資源，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，芬多精的各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心，林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，降低PM2.5濃度，歡迎民眾多多前往國家森林遊樂區。更多國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，歡迎民眾至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

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關鍵字：國家森林遊樂區,悠遊卡,一卡通,購票

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