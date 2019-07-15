男持悠遊卡越級搭普悠瑪　嗆列車長「明天會使你自地球上消失」

▲男越級搭普悠瑪，嗆列車長「明天你地球上消失」遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／新北報導

搭火車真的要隨時注意周邊乘客，2018年10月21日鍾姓男子，以悠遊卡付費搭火車從台北站前往花蓮，不但違規越級搭乘需完全對號的普悠瑪號，途中更因為言行引發其他乘客不滿遭瞪白眼，便在李姓列車長巡查車廂時，投訴「有乘客瞪我！」，列車長請其出示車票查驗時，鍾男無法提出車票，非但拒絕提供，還恫嚇列車長「明天會使你自地球上消失」，鐵路警察依詐欺等罪送辦。



鍾男違規以悠遊卡搭普悠瑪號火車，從台北站前往花蓮，車行中便和同車廂旅客發生摩擦遭瞪白眼，所以在列車行進至新北市瑞芳、猴硐間，李姓列車長巡查經過鍾男車廂時，鍾男突然衝出向李姓列車長投訴，指稱有乘客瞪他，要求列車長處理，此時李姓列車長先請鍾男出示車票供查驗，但鍾男明知自己無法提出票證，不僅不配合拒絕提供，還嗆罵李列車長「你算什麼東西」，又口出「明天會使你自地球上消失」等言語恫嚇。



李姓列車長見狀馬上密錄外，更聯繫站務人員報警，待列車抵達宜蘭站時，鐵路警察立刻將鍾男逮捕，鐵警訊後依恐嚇、詐欺、公然侮辱等罪將他移送基隆地檢署偵辦；警訊過程中鍾男坦承越級搭車還恐嚇列車長，除了其他乘客出面作證，李姓列車長密錄器確實也拍下鍾男嗆聲的過程；檢察官偵查後起訴，全案依恐嚇危害安全、準詐欺得利罪，並向法院聲請易判決。