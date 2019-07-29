2熱帶系統蠢動...南海擾動今明成熱帶低壓　周四起變天「降雨熱區曝」

▲2熱帶系統醞釀發展中，南海擾動估29、30日生成熱帶系低氣壓。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

即將進入8月颱風旺季，氣象局表示，目前在南海以及菲律賓東方各有1個熱帶系統醞釀，其中南海擾動預估今明兩天（7/29、30）發展成熱帶性低氣壓，對台灣不會有直接影響，但周四起，會為台灣附近帶來水氣。屆時花東、南部地區變天，整天有不定時降雨，午後雷陣雨範圍也擴大，全台山區、平地都有下雨可能。

氣象預報員陳建安表示，南海熱帶擾動預計今明發展成熱帶性低氣壓，未來往海南島方向前進，對台灣不會有直接影響，但會帶來間接影響。周四起會為花東、南部帶來水氣 ，屆時整天出現不定時降雨，午後雷陣雨範圍也會擴及全台山區、平地；另外，7月31日、8月1日這兩天，中南部沿海、東南部地區也要注意海面上長浪狀況。

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▲大低壓帶中有熱帶系統醞釀發展，周四起為台灣天氣帶來間接影響。（圖／中央氣象局）

另外一個位於菲律賓東邊海面的熱帶擾動，目前結構還很鬆散，未來會不會持續發展，仍有滿大不確定性，最快也要等到8月初才會開始活躍。

本周天氣大致分為兩種型態，周三之前，太平洋高壓勢力較強，各地大多晴朗炎熱，僅台東、恆春半島有時會有不定時降雨，午後雷陣雨範圍較侷限於山區、近山區。

▲一周天氣分為兩種天氣型態，周三前高溫炎熱、台東及恆春半島偶有驟雨；周四後花東、南部變天，午後雷陣雨範圍也擴大。（圖／中央氣象局）

周四之後，受到南海熱帶系統間接影響，花蓮、台東及南部地區變天，將出現斷續降雨，且不侷限於特定時段。中午過後，大氣環境不穩定，午後雷雨範圍擴大，全台包含山區、平地都要注意下雨狀況。

在氣溫部分，周三前全台炎熱，高溫都可來到33度以上，中南部近山區、大台北以及花東縱谷可能會出現更高溫，約35、36度。周四後，花蓮、台東及南部地區高溫稍降，約30、31度，其他地區則可維持35、36度高溫。