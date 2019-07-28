一周天氣來了！8月初低壓帶熱帶擾動蠢動　氣象局曝：可能有颱風生成

▲一周天氣概況，周三前天氣較穩定，周四後花東及南部時晴時雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，在7月底的最後三天，由太平洋高壓掌控台灣天氣，各地大致多雲到晴，但仍要留意午後局部雷陣雨發生，不過8月初，也就是下周後半期，菲律賓東方海面至南海的低壓帶適合熱帶系統發展，可能會有颱風形成，要多加留意最新天氣訊息。

氣象局表示，下周前半期周一至周三，太平洋高壓又要掌控台灣的天氣了。各地大致都是多雲到晴，因此中午前後要留意36度左右溫度，尤其是近山區、河谷縱谷更要留心。

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▲下周仍要留意午後雷陣雨發生，有瞬間大雨發生可能。（圖／記者屠惠剛攝）

迎風面的台東、恆春半島會有些許降雨，雨勢下下停停，但大部分的時間天氣都不錯。不過，中午過後山區和靠近山區的平地有局部雷陣雨，雖然降雨的範圍、強度會比這兩天小很多，不過還是會有瞬間大雨發生的可能。

▲下周菲律賓東方海面至南海的低壓帶，環境適合熱帶系統發展，氣象局將密切關注。（圖／中央氣象局）

下周後期周四至周日，隨著高壓勢力的調整，南方低壓帶帶來的潮濕空氣開始增加，花東及南部地區時晴時雨；其他地方上午天氣穩定，但午後有雷雨發生，且雨區、降雨強度會較周一至周三擴增。高溫因為雲量增多會稍稍下降，但整體來說還是悶熱。

▲菲律賓東方海面至南海的低壓帶中環境適合熱帶系統發展，可能會有颱風形成。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也提醒，下周菲律賓東方海面至南海的低壓帶中環境適合熱帶系統發展，可能會有颱風形成，但發展的地點、時間與對台灣天氣的影響仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊。