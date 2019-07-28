更新／午後雨彈強攻！西半部都是雨　全台19縣市大雨特報、高屏大雷雨

▲午後大雨又襲。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局28日針對西半部地區及各地山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲高屏即刻防大雷雨。（圖／中央氣象局）

【14:36更新】： 雷雨編號0106：針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。



示警區域

高雄市：左營區、楠梓區、三民區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉



▲氣象局午後發布大雨特報，19縣市平地、山區防雨彈來襲。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力偏弱，水氣順著太平洋高壓邊緣輸送至台灣附近，大氣狀態仍不穩定，各地大多雖是多雲到晴的天氣，不過到了中午左右對流雲系逐漸發展起來，各地山區及西半部平地又出現午後雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲午後對流雨勢常伴隨雷擊、強陣風，民眾出外要特別留意劇烈天氣。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，這種雨勢常伴隨著雷擊、強陣風甚至冰雹等較劇烈的天氣，山區旅遊的民眾也要特別留意溪水暴漲的風險。