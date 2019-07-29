郭台銘與柯文哲會合作？熱血公民教師黃益中：選2020的可能是他

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選將至，藍綠陣營人選底定，由高雄市長韓國瑜挑戰現任總統蔡英文。不過，鴻海創辦人郭台銘輸掉國民黨總統初選後，關於他有可能脫黨參選、「郭柯配」的傳聞不斷。對此，高中公民老師黃益中認為，台北市長柯文哲應該不會出來選，但會支持郭台銘。

黃益中28日在政論節目《鄭知道了》表示，韓國瑜「這麼不負責任、這麼不認真在市政的總統候選人，結果他民調其實還不低」，最新民調顯示，如果與蔡英文一打一，兩人是打平；若是「三腳督」，加入柯文哲，「韓國瑜反而跟蔡英文有拉開」。

黃益中指出，韓國瑜已看定「三腳督」，也料定年輕選民跟中間選民不喜歡自己，因此，放棄中間選民，在某種程度上鞏固深藍選民，「柯文哲這一組候選人反而拉蔡英文的票，因為蔡英文的年輕票多，中間票也比較多」。

黃益中認為，2020年柯文哲不會出來選，但會支持郭台銘，「柯文哲下去選的話，如果他沒選上，他很丟臉，柯文哲沒有辦法接受失敗這件事，他去年才贏3千他整個氣炸了」。

黃益中分析，若郭台銘選上，功勞算柯文哲，「人家會說，郭台銘如果沒有柯文哲的話，今天不可能選上，所以柯文哲立大功」；郭台銘若沒選上，「講難聽點，沒我的事，人家說，就是因為你郭台銘弱」；目前柯陣營在考慮讓郭台銘去當頭，柯文哲把台北市長8年做滿。

此外，國民黨草協聯盟發起人李正皓29日也在臉書表示，郭台銘、柯文哲都不是副手的料，他預測柯文哲不會參選2020，而是以聯盟主導人或是新政黨主導人的身分支持郭台銘選總統。

▲熱血公民教師黃益中（右）。（圖／翻攝自黃益中臉書）

▲國民黨草協聯盟發起人李正皓。（圖／ETtoday資料照）