快訊／郭台銘回國前　總統連署粉絲團戰完台中…下一站前進嘉義





▲郭台銘粉絲老虎軍團街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）

記者袁茵、羅婉庭／台北報導

挺郭社團「正義老虎軍團」近來啟動網路連署，希望能把目前還在歐洲沉澱的鴻海集團創辦人郭台銘「喚回來」選總統，相關的行動甚至已有實體的連署點出現，28日傳出粉絲遭到他人毆打事件，也格外受到矚目。針對下一個連署行動，「正義老虎軍團」臉書粉專表示，下一站會前往嘉義，至於後續還會不會有台北場的連署活動，目前尚待確認。

「正義老虎軍團」自7月26日展開全台連署活動，除了27日在台北車站、西門町擺攤外，28日下午也在大安森林公園發起連署行動，但28日一名71歲陳姓退休教授在攤位上勸說路人加入連署時，卻引發另一名周姓老翁不滿，甚至當場斥責「初選都已經結束，應該支持初選勝利者！」

起初，這兩人只是口頭爭執，怎料周姓老翁情緒失控，竟突然一陣拳打腳踢，當場痛毆陳姓退休教授，雙方纏鬥2、3分鐘，嚇壞周遭群眾。

在事發當時，有人試圖將2人拉開，並打電話報案，但也有人高喊「韓粉打人！」不過周姓老翁偵訊時表示，他是藍營支持者，並非韓粉，只是覺得全代會已經提名高雄市長韓國瑜，就沒必要再辦挺郭活動，而且不想看到藍營分裂而敗選，才會與對方爆發衝突。

對於郭粉遭人毆打事後，郭台銘粉絲老虎軍團副團長Kiki面對媒體詢問「今早還有哪些地方有連署活動」，她突然回答「先不連署了」，一度讓媒體們相當錯愕。

根據《ETtoday新聞雲》記者與「正義老虎軍團」聯繫後的訊息指出，對於接下來是否會有台中之外的連署站，粉絲團表示，「目前還沒確定，可以先從網路下載連署表來填寫」，隨後也提到，「下一站是嘉義」。

至於未來台北場的規劃，「正義老虎軍團」臉書粉專表示，「還無法確認」，因為經過台北場打人事件之後，要更加小心，且台北義工暫時要平靜一下。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》電訪時則表示，郭台銘對未來動向沒有任何表示，連署也不是官方動作，郭辦對支持者表達感謝之意，但是現階段大家不用這麼辛苦，呼籲雙方粉絲都能保持理性，一切待郭台銘8月初回國後再決定。

▼郭台銘粉絲老虎軍團副團長Kiki臨時表示，「不連署了」。（圖／翻攝自老虎軍團媒體群）