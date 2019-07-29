全代會獨缺郭台銘　國民黨憂韓國瑜撐不過八、九月

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，黨內高層齊聚，但初選挫敗的鴻海創辦人郭台銘未出席，成為藍營分裂隱憂，黨內擔心韓國瑜無法在8、9月整合國民黨。

國民黨28日舉行第20屆第3次全代會，地點選在新北市板橋體育館。全代會主軸仍維持「革新團結、重返執政」，訴求結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。全代會除了正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，也通過黨章修正案，刪除「總統為當然黨主席」條款，確保吳敦義掌握不分區立委提名權。

歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都與會，以及前立法院長王金平和15位黨籍地方首長與19位黨籍地方縣市議長出席。不過，初選後就出國沉澱心情的郭台銘未出席，成為藍營分裂隱憂。

前台北縣長周錫瑋全代會會前受訪時表示，國民黨這次一定要團結才能勝選，既然參加黨內總統初選，講話就要算話，輸了就要承認，輸了也要讓國民黨團結起來，「任何人現在還要在製造新聞，製造國民黨會分裂的假象，都是歷史罪人！」

周錫瑋向前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌喊話，既然請了郭台銘出來參選，就請把對方拉回國民黨，一起打贏選舉，至於副手的部分，目前沒有任何討論，但最重要的是團結地方基層，「把腐敗蔡英文拉下來」。馬英九抵達全代會現場，對於周錫瑋的喊話，沒有停下腳步多做回應，一路走入會場。

▲周錫瑋出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

對於藍營擔心分裂的問題，前國民黨主席洪秀柱會後受訪時表示，以目前態勢來說，不敢講完全沒障礙，也不敢說非常樂觀，但黨內整合很重要，要想辦法克服。

洪秀柱也提到，能理解郭台銘支持者心裡難過、想繼續支持郭台銘的心情，就讓時間去淡化，希望大家以同理心看待，畢竟共同目標是讓民進黨下台，因此，必須暫時放棄個人成見、支持對象，一同支持國民黨提名候選人，這樣才有贏的希望。

吳敦義受訪時再次向郭台銘喊話，盼郭台銘念及國民黨不希望分裂的立場，「國民黨只要分裂就會有利於蔡英文」，國民黨唯有團結才能重返執政。