李正皓預測：柯文哲會以新身份改挺郭台銘選總統

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘輸掉國民黨內總統初選後，脫黨參選、「郭柯配」的傳聞不斷，對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓29日表示，兩個人都不是副手的料，他預測台北市長柯文哲不會參選2020，而是以聯盟主導人或是新政黨主導人的身分支持郭台銘選總統。

柯文哲日前被問及郭台銘是否為抬面上最好的總統人選時表示，距離大選還有幾個月時間，要給他們一個說服民眾的機會，並透露有一些問題郭台銘還沒有回答，引起外界猜測兩人是否已搭上線談合作。

對此，李正皓於臉書推測，郭台銘還沒回答柯文哲的2個問題是「你要怎麼贏？」、「如果合作，是聯盟合作，還是組黨合作？」

第一題柯文哲要求郭台銘能脫離初選失敗的陰霾，成為郭董2.0，這是郭、柯合作的前提，從柯文哲28日受訪時指出，「郭台銘在企業是霸主，在政治上卻不是普通的素，在國民黨初選就被整得這麼慘，還需要一些時間學習」，就可看出柯文哲當前的疑慮。

第二題是柯文哲在確認兩人未來的合作模式，是鬆散但彈性大的聯盟合作，還是堅實但彈性小的組黨合作？若組聯盟，那僅需要郭、柯二人資源的互補；如果組黨，第一關嚴肅的問題就是區域立委與不分區立委的提名，如果走到這步，這絕對是政壇的「原子彈」。

李正皓分析，如果郭台銘真的能回答柯文哲的兩個問題，並且答案讓柯文哲感到滿意後進入合作模式，那「郭柯配」或「柯郭配」就是假議題，因為郭台銘要當副總統不用找柯文哲合作，他肯開口國民黨一定虛位以待；而柯文哲也早說過當台北市長比副總統能做事，柯文哲沒有為了副總統的位置而放棄台北市長的理由。

李正皓預測，兩個人都不是副手的料，在此狀況下，「柯文哲不會參選2020，角色會是聯盟主導人或是新政黨主導人的身分支持郭台銘選總統」。

對於李正皓的分析，網友留言「柯不會選，因為柯害怕韓當選遠大於討厭蔡連任，郭必選！！」、「柯選的機會很大」、「郭、柯都想當正的，沒有人想當副手，因此策略聯盟有可能，搭檔參選絕無可能」但更多的網友憂心若郭台銘脫黨參選，勢必使國民黨分裂，李正皓則對此回覆「我只是分析，希望黨內高層能儘速整合！」

▲李正皓臉書談「郭柯配」。（圖／翻攝自李正皓臉書）