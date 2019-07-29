罰到你不敢！違反空汙法最高罰2千萬外　還要追繳不法利得

▲環保署表示，過去違反空汙法規定，主要是以罰鍰為制裁手段。（示意圖／記者周書羽攝）

記者許展溢／台北報導

環保署26日發布「違反空氣汙染防制法義務所得利益核算及推估辦法」，作為主管機關追繳不法利得的計算及推估依據。未來違反空氣汙染防制法（空汙法）規定者，除可能面臨最高2000萬元罰鍰外，還有可能被追繳不法利得。

環保署表示，過去違反空汙法規定，主要是以罰鍰為制裁手段，罰鍰額度則是依照行政罰法第18條第2項規定來衡量。如果不法所得高於罰鍰上限，可以不法所得作為罰鍰額度，雖然有追回不法所得，但因不法所得內含罰鍰，等於是沒有罰鍰，不但不符合環境正義，也影響企業的公平競爭。

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▲環保署強調，未來若因違規行為而有獲利者，都可能會被追繳不法利得。（示意圖／記者屠惠剛攝）

環保署說明，對於長期或重大違規者，可能有財產上的積極利益，如超量使用原（燃）物料生產所多賺的錢，或有該支出而未支出的汙染防制設備購買及操作維護費用，如水、電、耗材、藥劑等費用，而產生的消極利益（即少花的費用），這些利益都應該追回，當業者違規無利可圖，就不會鋌而走險，一再違規而無法遏阻。

環保署強調，未來如果有因為違規行為而有獲利者，除可能面臨最高2000萬元罰鍰外，包括違規者本身，如工廠及相關人員，如代操作者、代檢驗者、專責人員等，都可能會被追繳不法利得，且可往前追溯6年，直到改善為止。