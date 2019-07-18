環保署小編超帶種！將署徽換成珍珠　釣出前署長：同仁壓力很大

▲環保署小編貼出珍珠署徽。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導



環保署在臉書粉絲專頁發文表示，只要粉絲人數破1萬人，就要把署徽改成珍珠，湧入超多網友留言討論「小編挺帶種」、「拉板凳⋯想看署徽變珍珠」，還有不少沒按讚的民眾說「立馬按讚追蹤」，還釣出好久不見的環保署前署長李應元留言「看來環保署同仁們壓力很大，加油！」而今天下午人數已破萬，小編剛剛真的將「珍珠署徽」貼出，馬上有網友說「真的要笑死」、「小編說到做到」。

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▲環保署臉書專頁發文表示要把把署徽改成珍珠。（圖／翻攝環保署臉書粉絲專頁）

環保署小編今（18日）接受《ETtoday新聞雲》訪問說明會有「珍珠哽」原因是想到，內政部昨天在臉書專頁發文指出，丹娜絲颱風發布陸警，了解大家待在家裡會不知道該吃什麼，教網友先泡一碗麵，再取出冰箱喝剩的珍奶，先把奶茶喝完，將冰珍珠加入熱湯中就可享用。

小編說，當時在內政部這篇文章留言「謝謝內政部小編幫我們示範用筷子吃珍珠，誰說一定要吸管哼。」 不少人熱烈回覆，有網友說「不如將環保署署徽改成珍珠好了」。加上環署的粉絲專頁還沒有藍勾勾，因此決定在環署粉絲專頁發文KUSO貼出「突破1萬人我們就把署徽改成珍珠，打給供賀母賀」。

▲環保署小編謝謝內政部示範用筷子吃珍珠。（圖／翻攝環保署臉書粉絲專頁）

沒想到此發文引來不少網友熱烈討論，有網友說「環保署有環保署的業務，設個珍珠署好了～」、「拉板凳⋯想看署徽變珍珠」、「小編挺帶種」，還有人替小編擔心「會不會失業啊！」，有不少人則留言「「立馬按讚追蹤」，但有人調侃「恭喜環保署終於走入年輕人族群了 」。此文更吸引到李應元留言「 看來環保署同仁們壓力很大，加油！」並炫耀「我有藍勾勾」，有網友看到回覆「小編，有人嗆你沒有藍勾勾！（笑 」。

▲李應元留言說「我有藍勾勾」。（圖／翻攝環保署臉書粉絲專頁）

而今天下午環署粉絲專頁已破萬，許多網友開始留言敲碗「珍珠，珍珠，珍珠」，小編剛剛真的將「珍珠署徽」貼出，馬上有網友說「真的要笑死」、「小編說到做到」。小編強調，這些有趣發文、留言，是希望民眾對於限塑等政策，都能用輕鬆一點的方式看待，雖然內用沒有吸管能用，但其實也有很多其他方法。