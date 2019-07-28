輕便雨衣原來可回收　不少人一次性用完丟垃圾桶...環境負擔大

▲環保署表示，拋棄式輕便雨衣也可回收。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

資源回收在台灣已成為大家生活中習慣之一，不過可回收種類太多，如下雨天時常可見機車騎士穿上各種顏色輕便雨衣，卻被不少人都當作一次性使用產品，用完就丟到垃圾桶，不知道能回收。環保署表示，會再利用機會多宣導。

環保署表示，目前可回收的塑膠袋種類主要以透明、單一材質的塑膠袋為主，另外拋棄式輕便雨衣也可回收，只是回收前須注意塑膠袋與包裝袋內不可含油脂、垃圾及其他盛裝飲料、蔬果等雜質，需沖洗乾淨後才能回收。和回收前去除袋外的非塑膠（如紙質標籤或金屬附件）部分。

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只是很多人不知道輕便雨衣可回收，有環團認為，材質無法分解，長期對環境會造成一定程度的負擔。看守台灣協會秘書長謝和霖說，確實有民眾會覺得輕便雨衣麻煩，且便宜用完就丟，加上環保署並沒有將輕便雨衣公告為「應回收」，建議大家還是要重複使用。

環保署廢管處長賴瑩瑩指出，輕便雨衣確實沒有設為應回收項目之一，主要是生活用品很多，材質類似袋膜類，但民眾其實還是能將輕便雨衣交給清潔隊回收。賴瑩瑩強調，會再利用機會，如大型活動等平台告訴大家輕便雨衣也能回收。

環保署也特別提醒，含有鋁箔或錫箔等複合性材質的塑膠材質包裝袋，因為材質複雜，廢塑膠袋處理廠無法進行再生處理，所以不可回收再利用。如零食、泡麵包裝、食品分裝袋、沐浴用品和清潔劑補充包等。

