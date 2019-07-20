全台首座「噪音車照相機」登場　淡金公路開拍一晚抓30件

▲全台首座噪音照相機在淡金公路設置，19日深夜開工就開罰30件。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／新北報導

改裝車發出極大聲響呼嘯而過，車主覺得超「趴」，卻是許多人的惡夢；尤其在寧靜的深夜，突然一陣高分貝的噪音，更叫人抓狂…新北市淡水警分局與環保署人員合作，在淡金公路設置全台首創移動式「噪音車照相機」，本月19日深夜首度執法，就開罰非法改裝噪音車輛9件，違反噪音管制法車輛20件，變更車體違規1件，共30件違規。

環保署今年首度斥資200萬開發「噪音聲音照相系統」，由32個陳列麥克風及1個高解析度攝影機組成，可辨識30至50公尺範圍內分貝最大的車輛，拍攝速度最快每秒1次。另有數據採集及分析功能，可辨識超過一定強度的車輛噪音特性，拍攝過程還能篩選屬於改裝車輛的聲波，再透過麥克風多音源監測，由攝影機準確拍下發出最大噪音的車輛。

淡水分局表示，最近不少居民反應噪音車問題，感謝立委呂孫綾及市議員努力協調，讓噪音照相機優先在淡水、三芝地區試辦。警方為避免噪音車避開相機路段，到別處擾民，特別於19日偕同環保局於同一時段在其他路段攔檢，判擴大執法範圍，全面取締噪音問題。

淡水交通分隊長表示，除警方會加強取締噪音外，環保署人員也會統整噪音車照片，判定是否開罰。民眾也可至環保署「噪音車檢舉網站」舉發，共同維護居住安寧。



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