全台13處最髒海岸誰負責？　環保署：颱風季後會清理

▲環團希望藉由調查讓相關單位趕快清理海廢熱點圾。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平、荒野保護協會11日公布海岸快篩調查結果顯示，全台一半的海岸廢棄物累積在10%海岸線上，並列出13處最髒海岸。環保署今（18日）表示，已邀集各地環保局研商，等颱風季後就會進行清理。

環保署表示，海岸垃圾來源眾多，加上海岸環境受地形及潮流影響，需土地管理單位共同維護執行海岸清潔維護工作。這次被公布的13處最髒海岸，其中新北市瑞芳區（台2線83.2K）海岸地形為陡直峭壁不易進出，海蝕平台行走困難，垃圾清理難度較高。

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▲環團公布全台最髒海岸段。（圖／綠色和平提供）

彰化縣大城鄉大城南段海堤為鄰近海岸線凹處，受潮流影響容易累積廢棄物；雲林縣麥寮鄉六輕北側海岸及苗栗縣通霄鎮精鹽廠旁海岸放置消波塊，廢棄物如保麗龍、寶特瓶、漁網、浮球、輪胎等卡在消波塊裡，不易清理。

環保署指出，為加速清理，已邀集13處海岸管理單位研商，9處海岸管理單位都表示將規劃進行清理工作。有4處為未登錄土地，將由環保署補助經費，請當地環保局清理。環保署表示，等今年颱風季過後就會進行清理。

▲環保署表示，新北市瑞芳區台2線因地形為陡直峭壁不易進出，清理困難。（圖／綠色和平提供）

至於海岸未來長期清理機制？環保署強調，除海岸管理單位定期進行廢棄物清理外，也應同步執行源頭減量工作，因此環保署將就本次與相關機關研商情形，提報最近一次「海廢治理平台」會議討論，希望藉由跨部會合作，加強廢棄物的回收處理，以減少海岸廢棄物數量。

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