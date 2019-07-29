滿手烙痕！西工師傅「留長指甲」藏辛酸...卻超實用　外場同行月薪海放主管

▲長期面對高溫及危險物品，葉師傅的手滿是傷痕。（圖／葉榮麒提供）

記者周亭瑋／採訪報導

當西工師傅12年的葉榮麒，雙手布滿烙痕，同時總留著長指甲，許多人不解「為何不剪掉」、「這樣豈不影響做工」，但其實恰恰相反，在工作時，指甲成了他手指頭的「保護傘」，當需要抓小物品銲接時，也格外方便省時。

葉榮麒早前做鐵工浪板8年，後來轉職當西工師傅，一做就是12個年頭，他的工作內容相當廣泛，包括組件、銲接（氬銲、手工電銲、CO2焊接）、整平變形的板件等，而他也經常利用閒暇時間，做飾品小物來練手藝。

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▲一般手工電銲（左）；半自動電銲（右）。（圖／葉榮麒提供）

葉師傅無奈道，「也許很多人會覺得男生留指甲很噁心，但其實它作用不小，既可以防止我們接觸到高溫時燙傷手指頭，而且碰上小東西時特別方便又省時，不用浪費時間拿工具，就能直接抓住小物品銲接。」

看到他傷痕累累的手，對比起精美作品，網友們不禁讚嘆，「美麗工藝的背後總有著血汗的付出」、「專業的烙痕」、「認真的人最帥」、「好漂亮，請問有購買連結嗎」；還有人妻直呼，「師傅都這樣，我老公也是，指甲長不要受傷比較重要。」

▲當碰上高溫物件時，他才會使用牛皮手套。（圖／葉榮麒提供）

另外，有些人也注意到他的破爛雙層手套，不禁好奇為何不換成銲接時專用的皮質手套？對此，葉師傅向記者解釋，「銲接時間更長、更高溫時會用到（皮手套），但戴那個手指比較不靈活，所以不得已時我才會用，而且它是牛皮材質，也不是百分百防熱！」

▲氬銲機。（圖／葉榮麒提供）

談到「西工」這職業，應該有些朋友覺得陌生，其實西工泛指戴上防護面具的焊接師傅，他們十八般武藝樣樣都得會一點，舉凡操作天車懸吊重物，裁切鋼板形狀、製作看板或組裝鐵門，通通難不倒他們。

長時間面對高溫及危險器材的師傅們，薪水相對優渥，依技術而定，能上看10萬甚至20萬元；不過，葉師傅直言，「我工廠的沒那麼多，底薪+加班，1個月只有6-7萬，10萬以上的大都跑外場比較多，但外場看天吃飯，有時這工程做完下場次沒接到，可能就要休息好幾天了！」

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▼氬銲時，左手需推送料條，右手負責運行，所以葉師傅左手很少戴牛皮手套。（圖／葉榮麒提供）