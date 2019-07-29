高雄點魚肚粥！他湯匙一撈「撐不住」超霸氣　網喊南部正常...曝老闆用意

▲高雄魚肚粥 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

只吃過切塊魚肚粥的民眾要羨慕了！一名網友日前在高雄點魚肚粥吃，打開之後、湯匙一撈卻讓他看傻了眼，原來裡面泡著整尾形狀有點完整的魚，「是怕我吃不到魚肚是不是？」網友們隨後見狀都大呼這根本炫耀文，不過也有許多人說南部都是這樣真材實料，很正常，不像有些店家只有碎肉。

「老闆雖然我是點魚肚粥，你不想切至少也分個一半放進去吧！」一名男網友昨（28日）在高雄市吃飯，點了魚肚粥的他，發現這店家不像其他人一樣放切塊魚片或是半片魚，而是整隻去頭去尾的魚，讓他驚呆表示，「整隻放下去是怕我吃不到魚肚是不是？」

請繼續往下閱讀...

對此許多過來人都說，在南部這樣是正常的，「台南都是整尾的啊」、「真材實料太霸氣」、「不是都是這樣的嗎」、「這樣吃起來才過癮」、「整個放新鮮看得到」、「第一次看到這樣的，我看到的常常是薄薄一片」、「賺到了！這種不太會有散刺」。

另也有其它人指出，老闆這樣除了很豪氣，也說不定是為了避免被說偷工減料，是位很有誠意的老闆，「如果是切塊反而會被嫌偷工減料，整隻放下去讓你沒話說」、「會切的大部份就是因為要偷個一塊兩塊的」、「有些店家一隻魚的魚肚可以賣4碗粥咧」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！