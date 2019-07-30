日本妹出差買水果「6樣800元」　怒嗆台女同事：被坑了！基隆老闆娘給回應

▲日本妹出差買水果「6樣800元」！怒嗆台女同事：在基隆被坑了。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／許力方報導

有女網友抱怨，最近介紹出差來台的「日本同事」去基隆仁愛市場買水果，結果對方買了6樣水果、各一個竟要價800元，其中一顆蓮霧就要95元，不爽狂嗆「被坑了」。水果店老闆娘29日出面受訪喊冤，稱現在不是蓮霧產季，單價才會比較高，還說自家水果品質優等，秤重後客人沒反應，如果覺得貴不買也沒關係。

女網友27日透過「爆怨公社」發文，描述日本同事隔2年再來台出差，住宿基隆廟口附近，詢問要去哪裡買水果比較好？她介紹到仁愛市場，結果對方出示照片痛罵買了6樣水果各一個竟要價800元，「妳們台灣水果現在這麼貴嗎？而且老闆挑的是家根本爛掉一半不能吃，我感覺比以前在台北買還貴，基隆市這樣的嗎？」

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▲仁愛市場水果攤老闆娘喊冤，「覺得太貴、不買沒關係。」（圖／東森新聞）



照片中，日本同事買了一顆蓮霧、一盒藍莓、一顆釋迦、一顆火龍果、一顆木瓜和一顆玫瑰李共6樣水果，且光是蓮霧和玫瑰李就要價100多元，共花費800元，讓她相當不爽，批評「不是第一次來台灣，在台北也沒被騙過，竟然在純樸的基隆有被坑的感覺！」

水果攤老闆娘29日出面受訪時回應，賣水果時都會秤重給客人看，當時日本女客人買完之後，報價時也很客氣，全程都笑笑的、沒說什麼，如果現場覺得價格太高，「想要少買一點或不要了，我們都接受！」不會說不買就生氣。另外，因為對方要現吃，才會從冰箱拿出較軟的釋迦，方便她享用，有人不小心手捏到、碰到也有可能會有軟爛的外表出現。

原來店家每天一早都跑台北濱江市場從北農批貨，看東西挑貨，但盡量都是拿最優質的等級，有些則是國外進口，價格本來就不低。實際詢問價錢，目前藍莓一盒100元、火龍果一斤120元、釋迦一斤160元、玫瑰李一斤350元、日昇木瓜一斤130元，日本女客人買的木瓜128元、火龍果137元、蓮霧則約95元。

網友看了也建議，仁愛市場買水果爭議多，「這排不敢買」，每顆看起來都又大又漂亮「可遠觀、不可褻玩焉的感覺…」不懂當地行情的話，建議下一次介紹外國旅客不要去沒標價的攤子買水果，去量販店等大賣場就對了，買東西之前也要先看一下標價或向店家確認金額，以免引發糾紛。

▼老闆娘說，女客人當下笑笑的、沒說什麼。

