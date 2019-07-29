無協議脫歐可能性大增　CBI示警：政府和歐盟都沒做好準備

▲ 英國政府發言人透露，目前當局已加快計畫無協議脫歐的腳步。圖為英國新任首相強生。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府目前正朝無協議脫歐的方向進行籌備，籌組「戰時內閣」並動用任何必要手段，達到10月31日脫歐的目標。但對此，英國工業聯合會（CBI）強調，政府與歐盟雙方尚未在期限內「無協議脫歐」做好準備。

綜合BBC等英媒報導，新首相強生（Boris Johnson）目前已指派戈夫（Michael Gove）規劃硬脫歐。戈夫透露，儘管團隊現階段仍打算與歐盟達成協議，但同時坦承此一可能性不高。此外，政府已籌組6人「戰時內閣」，旨在動用任何必要手段達成脫歐目標，除了強生本人之外，還有戈夫、財政大臣賈維德（Sajid Javid）、外交大臣拉布（Dominic Raab）、脫歐大臣巴克雷（Steve Barclay）、總檢察長考克斯（Geoffrey Cox）。

▲ 戈夫（Michael Gove）轉任蘭開斯特公爵領地事務大臣。（圖／路透）

只不過，CBI先前已認定，政府與歐盟達成協議對保護英國的經濟與就業狀況至關重要。如今，政府研擬編列10億英鎊的脫歐支出預算，但CBI認為，儘管各大企業主已在應變硬脫歐方面制定出相關計畫，但中小企業的準備仍顯得不足，且政府現階段的建議仍不明確，仍在時間表、成本及複雜性等方面受到負面衝擊。

▲ 英國原定今年3月29日脫歐，但前首相梅伊（Theresa May）要求延期，選定今年10月31日離開歐盟。（圖／路透）

根據CBI針對數千家不同規模、產業的採訪研究，若政府在未達成協議的情況下脫歐，在英國27個經濟領域中，約有24個領域遭到波及。

此外，歐盟對於英國硬脫歐的準備更為不足。CBI表示，目前歐盟僅在重型貨車、飛航等少數領域達成具時效性的協議，同時呼籲歐盟加速相關籌備工作，並比照與加拿大、日本、美國等模式，與英國建立互信的商業計畫。

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