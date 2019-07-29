停車場4樓重摔！英20歲男昏迷3年　爸：我希望他死「曝院方拒絕原因」

▲法蘭克和凱凡合影。（圖／翻攝自《每日郵報》）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國現年23歲的凱凡（Kavan Maddocks）3年前從停車場4樓摔下，從此昏迷必須靠機器維持生命。這樣的悲劇深深影響他的家人和朋友們，他父親希望院方能讓兒子走得有尊嚴，而不是終其一生耗在床上，卻被院方拒絕甚至冷處理。痛苦無奈的父親告訴媒體，「雖然這樣說很難聽，但我希望他死。」

根據英國《每日郵報》報導，2016年11月13日，20歲的實習會計師凱文剛觀看完馬格斯菲特鎮（Macclesfield Town）的足球比賽，卻因喝醉酒從一處停車場4樓失足摔下，之所以能夠存活至今，是因為靠著胃管進食和人工呼吸器維持生命，但陷入昏迷的他已無法對外在環境起任何反應，只能躺在床上日復一日。

過去3年來，凱凡的父親法蘭克（Frank Maddocks）和家人們飽受煎熬，終於忍不住向院方提出拔除呼吸器的請求，但每次都被院方拒絕；院方告訴他至少還得等上2年，因為一般而言，病患必須處在昏迷的情況下5年，才能被正式判定為「永久性的植物人」。法蘭克於週六（27日）接受訪問時表示，如果院方能夠奇蹟般地讓他兒子恢復清醒，「那麼沒有人會比我更開心了，不管要靠輪椅或是盤帶，我都會帶著他行動，天天照顧他。」

不過現在法蘭克的兒子根本沒有生活可言，他說，凱凡只是躺在床上陷入一種悲慘的境地，「誰想要看到兒子這個模樣」？他懇求院方能讓兒子走得有尊嚴，甚至連家人朋友都這麼認為，「我想要他死，雖然這樣說很難聽，但我們都知道他永遠不會回到我們身邊了。」

凱凡的母親在他昏迷後隔一年過世，如今家中只剩下法蘭克和18歲的弟弟為了他的尊嚴奔走，同時每週還得付出2000歐元（約新台幣7萬元）的醫療費。法蘭克說，他研究過此前的一項案例，曾有一對父母為了讓孩子繼續維生而和院方槓上，如今反過來，他卻要為了讓孩子有尊嚴地走，再度重演這種醫院和病患家屬的關係，「這完全沒有道理，這兩種情況下他們都在扮演上帝。」

▼馬格斯菲特鎮足球俱樂部曾發推文向凱凡致意。