　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停車場4樓重摔！英20歲男昏迷3年　爸：我希望他死「曝院方拒絕原因」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼停車場4樓重摔！英20歲男昏迷3年　爸：我希望他死「曝院方拒絕原因」。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲法蘭克和凱凡合影。（圖／翻攝自《每日郵報》）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國現年23歲的凱凡（Kavan Maddocks）3年前從停車場4樓摔下，從此昏迷必須靠機器維持生命。這樣的悲劇深深影響他的家人和朋友們，他父親希望院方能讓兒子走得有尊嚴，而不是終其一生耗在床上，卻被院方拒絕甚至冷處理。痛苦無奈的父親告訴媒體，「雖然這樣說很難聽，但我希望他死。」

根據英國《每日郵報》報導，2016年11月13日，20歲的實習會計師凱文剛觀看完馬格斯菲特鎮（Macclesfield Town）的足球比賽，卻因喝醉酒從一處停車場4樓失足摔下，之所以能夠存活至今，是因為靠著胃管進食和人工呼吸器維持生命，但陷入昏迷的他已無法對外在環境起任何反應，只能躺在床上日復一日。

過去3年來，凱凡的父親法蘭克（Frank Maddocks）和家人們飽受煎熬，終於忍不住向院方提出拔除呼吸器的請求，但每次都被院方拒絕；院方告訴他至少還得等上2年，因為一般而言，病患必須處在昏迷的情況下5年，才能被正式判定為「永久性的植物人」。法蘭克於週六（27日）接受訪問時表示，如果院方能夠奇蹟般地讓他兒子恢復清醒，「那麼沒有人會比我更開心了，不管要靠輪椅或是盤帶，我都會帶著他行動，天天照顧他。」

不過現在法蘭克的兒子根本沒有生活可言，他說，凱凡只是躺在床上陷入一種悲慘的境地，「誰想要看到兒子這個模樣」？他懇求院方能讓兒子走得有尊嚴，甚至連家人朋友都這麼認為，「我想要他死，雖然這樣說很難聽，但我們都知道他永遠不會回到我們身邊了。」

凱凡的母親在他昏迷後隔一年過世，如今家中只剩下法蘭克和18歲的弟弟為了他的尊嚴奔走，同時每週還得付出2000歐元（約新台幣7萬元）的醫療費。法蘭克說，他研究過此前的一項案例，曾有一對父母為了讓孩子繼續維生而和院方槓上，如今反過來，他卻要為了讓孩子有尊嚴地走，再度重演這種醫院和病患家屬的關係，「這完全沒有道理，這兩種情況下他們都在扮演上帝。」

▼馬格斯菲特鎮足球俱樂部曾發推文向凱凡致意。

ET快訊
3總統專機出訪…華航大賣4.2萬條菸　一張表看懂「誰超買最多
幸運接到通知第一天上班…台北港電梯突墜落維修工慘死
吃鴨肉突喘不過氣！曾智希「眼鼻口狂冒水」倒地：救我…嚇壞媽媽
嗆護理師「難怪在底層」！老董目睹兒女爭產　猝死帝寶級病房
快訊／艾怡良宣布分手！　情斷4年洋男友

關鍵字：英國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武裝礦工入侵保護山區…殺死巴西原住民領袖　河中發現屍體

跳傘遇強勁大風降落高壓電　新兵慘「燒到焦黑」懸掛電纜上

社區活動爆槍擊！紐約布魯克林2千人奔逃「1死11傷」　2槍手還在逃

交易金額137億！越南破獲史上最大宗網路賭博　逮380中國公民

加州大蒜節槍擊「至少3死」…槍手仍在逃　目擊者：白人男拿步槍來回掃射

貿易戰不停！日媒：安倍恐拒與文在寅會談　9月起「國際3大會」全拒絕

停車場4樓重摔！英20歲男昏迷3年　爸：我希望他死「曝院方拒絕原因」

外媒分析美中談判「難產重大協議」　彭博：沒有一方急著妥協

不認綁架南韓人！北韓拒絕協助UN確認拉北者生死　兩韓關係陷冰點

港警施放美製催淚彈　CNN記者極度難呼吸「這次非常嗆」

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

武裝礦工入侵保護山區…殺死巴西原住民領袖　河中發現屍體

跳傘遇強勁大風降落高壓電　新兵慘「燒到焦黑」懸掛電纜上

社區活動爆槍擊！紐約布魯克林2千人奔逃「1死11傷」　2槍手還在逃

交易金額137億！越南破獲史上最大宗網路賭博　逮380中國公民

加州大蒜節槍擊「至少3死」…槍手仍在逃　目擊者：白人男拿步槍來回掃射

貿易戰不停！日媒：安倍恐拒與文在寅會談　9月起「國際3大會」全拒絕

停車場4樓重摔！英20歲男昏迷3年　爸：我希望他死「曝院方拒絕原因」

外媒分析美中談判「難產重大協議」　彭博：沒有一方急著妥協

不認綁架南韓人！北韓拒絕協助UN確認拉北者生死　兩韓關係陷冰點

港警施放美製催淚彈　CNN記者極度難呼吸「這次非常嗆」

出生滿月就送走…兒改名抄地址探望母　借錢被拒提告免除扶養

直行過路口！他被右轉貨車「高速碾頭」四肢抽搐倒地　只因一招奇跡生還

吳謹言短瀏海造型激美　網讚：乍看還以為是周迅

陳泱瑾2歲兒大喊：我在吃大便！　外婆嚇慘急轉頭…一看碗中物「只有媽媽懂他」

主持成功市場改建動土典禮　柯文哲：用大龍和環南市場做示範點

美食展商機！國賓強推3500元住宿券吸客　業績目標上看550萬元

艾怡良情斷洋男友　金曲曾甜蜜合體慶功宴...爆內幕「早進入溝通期」

鄰座正妹大露「紋身白美腿」！他搭車見阿嘶一幕超嗨：想搭訕　網卻狂勸退

詭異停在消波塊後面！花蓮男「趴在機車上」昏迷不治　目擊民眾嚇壞

同學都有！五年級女兒討手機「遭4點駁斥」秒落淚　爸求助：該買嗎

國際熱門新聞

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽..

女鐵人遭綁架！竟藉著蘭花順利脫..

浮潛1小時　她美背冒2巨型水泡

度蜜月墜火山口！74kg老公狂..

他硬上前女友後「鋸子剖頭取腦」..

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟..

加州大蒜節槍擊　11人中彈倒地

她錯過班機　被安排與陌生男共住

揪行動電源偷拍　櫻花妹討賠8...

女高材生休假返家　親友找到只剩..

日女童癱軟倒路邊　鄰居犬趴身上

前科男疑刺殺白人女後上吊亡

眼鏡蛇遭腰斬　竟棄尾求生秒爬走

女兒求幫買新鞋　媽包1500雙..

更多熱門

相關新聞

英年輕人「平均只看2分鐘電視」人生全靠手機！

在3C普及的時代，不少年輕人對於「電視」的需求大幅減低，大部分的新聞資訊皆改從網路上取得，但伴隨而來的影響，很可能是對於政治與政策的影響，除了民生所需之外，政府的政策執行方式也需要跟著改變。

川普熱線「狂賀強生當選」　秒開啟商業模式

法鋼鐵人飛行滑板越英吉利海峽　缺燃料直接跌入海

獨居女餓到脫水　警在住家旁挖出鹽醃3年老母屍

Nissan宣布全球裁員超過1萬人！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

台中賓士男斃命　生前視訊求照顧女兒

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面