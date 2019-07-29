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喝水舌頭竟然「塞進水壺」恐怖發黑　6歲童呼吸道被阻差點喪命

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▲▼水壺,水瓶。（圖／達志影像／示意圖）

▲男童喝水時，舌頭竟然被水壺卡住。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘭開斯特一名6歲男童喝水時，舌頭竟然被卡在水壺裡拔不出來，媽媽原本還認為事情不嚴重，想要自行拔出卻怎樣都拔不出來，只好趕緊幫忙送醫，結果發現被卡住的舌頭不但迅速腫脹甚至變黑，還因此堵住呼吸道害他差點失去性命。

33歲女子沃夫(Clare Wooff)表示，她20日開車去接剛踢完足球的6歲兒子萊利(Riley)，後來計畫一起去商場購物，便給在後座的對方一包零食和一瓶水，結果開車到一半突然聽到對方著急大喊，「媽媽！媽媽！我的舌頭卡住了」，原本以為可以很輕易拔出，沒想到卻無法，對方嚇得大喊「快叫救護車」，結果到了醫院就連護士也沒有辦法讓瓶子脫落。

沃夫表示，「我們原本都沒想到這會有生命危險，還覺得特地去醫院有點傻，然而透過醫生檢查我們才發現事情的嚴重性」。抵達醫院時，萊利的舌頭已經腫到發黑，需要立即進行手術否則恐會性命不保，最後在10名醫療人員的小組搶救下，總算在未傷及萊利的情況下順利完成手術。

沃夫表示，「這是我們生命中最恐懼的一天，我到現在仍然感到非常震驚，這是大多數孩子每天在學校午餐盒中會有的日常物品，這很可怕，這樣的事情其實非常容易發生，但你永遠不會想到」，呼籲其他家長也要小心類似問題。出問題的水壺製造商目前正在調查事件。

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關鍵字：水壺,水瓶,喝水,Clare Wooff,英國

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