▲ 新北淡水夏日新去處，跟著小農體驗輕旅行。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「青春山海線-淡水好七淘」2019年夏季滬尾休閒農業區，舉辦休閒農業體驗遊程，即日起至7月31日開放報名，想體驗採收南瓜樂趣的民眾，可以把握機會報名，一起體驗小農生活！

滬尾休閒農業區理事長李鎮榮表示，結合淡水的農特產，這次的行程早上將帶領民眾探訪有機小農，直接走入蔬果生產農園，感受幾乎沒有食物里程的新鮮蔬果；接著搭乘淡水輕軌，拜訪淡海輕軌幾米主題公園，午餐則是充滿農情鄉土味的南瓜風味餐，下午農場DIY體驗時間。

▲ 跟著小農體驗輕旅行「南瓜料理」。

民眾可從北新休閒農場、羅媽媽有機農場、後寮6號農場以及石牆仔內休閒農園（平日限定）四個農場中擇一選擇，各農園所推出的DIY體驗活動老少咸宜、充滿農情風味及趣味性，尤其民眾可以把DIY體驗的成品帶回家作紀念，成為此趟遊程最難忘的紀念品。

農業局表示，淡水的南瓜產季結合新北滬尾休閒農業區遊程，除了實地體驗「吃在地、食當季」外，還結合淡海輕軌暢遊淡水，跟著有機小農一起體驗蔬果採收，感受從產地到餐桌的新鮮。

▲ 跟著小農體驗輕旅行「休區風味餐」。

搭配休閒農場推出的當季最應景的南瓜鄉土風味餐點，以及近年流行的農園DIY體驗，自由選擇南瓜圓、南瓜饅頭、南瓜布丁等多項與南瓜相關的體驗活動，一次滿足好吃、好看、好玩的豐富內容。

另外，只要在遊程中自備電子票券，並搭乘淡水輕軌，就可以獲贈滬尾系列南瓜產品1份。「青春山海線-淡水好七淘」即日起開放報名400人（額滿為止），體驗遊程滿20人團體即可報名參加，歡迎大家踴躍報名，休閒農業體驗遊程，詳情請洽「淡水區農會」推廣部：02-2620-2290分機146。

▲ 跟著小農體驗輕旅行「體驗活動」。