全代會／國民黨聲援香港！海外代表領唱「光輝歲月」

記者楊蕓／台北報導

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，午間休息表演節目時，黨代表輪流上台唱歌持續炒熱氣氛，其中一名海外黨代表張文龍現場演唱粵語歌曲《光輝歲月》，表達國民黨聲援香港。

這首《光輝歲月》，是香港搖滾樂團Beyond主唱黃家駒為了向南非黑人領袖曼德拉致敬，特別創作的一首歌曲，也是香港遊行示威當中經常播放的歌曲。

國民黨表示，歌唱活動屬於會議中午休息時間，對於黨代表選擇哪些歌曲，予以尊重，「國民黨站在人道立場，譴責任何人暴力對待群眾運動，也呼籲港府持續與民眾溝通，要以維護在港民眾權益為前提，回歸政策和法條的討論。」

今年全代會，歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都與會，以及前立法院長王金平和15位黨籍地方首長與19位黨籍地方縣市議長都出席。上午議程包括正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨，重點項目包括通過刪除總統兼任黨主席的黨章修正案、新增黨主席指定5縣市長為中常委，以及中常委選舉延至2020大選結束後舉行。

▼國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

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