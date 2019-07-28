「解除分期」老梗還是有人信　一周內兩年輕醫師中招

▲近來詐騙老哽解除分期電話盛行，警方呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局表示，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，堪稱詐騙「最老梗」。在警方賣力宣導下，被騙人數雖已逐漸減少，但最近仍有不少對詐騙掉以輕心的年輕人因輕忽上當；刑事警察局165專線統計，7月15日至21日1週內就接獲近百件民眾通報，被害人中更有兩位是年紀不到30歲的年輕醫師，警方呼籲喜歡上網購物的年輕族群一定要提高警覺。

桃園市1名27歲林姓女醫師上週接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，謊稱女醫師的訂單出錯導致重複訂購12期，接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，要求女醫師按照指示操作ATM解除分期設定，騙走近6萬元。

另1名家住臺北市的29歲男醫師則接到假冒訂房網站「Booking.com」的詐騙電話，歹徒同樣使出「訂單出錯需操作ATM(或網路銀行)解除」的詐騙話術，騙走2萬6千元。兩名醫師發現遭詐騙後才報警求助。

刑事局指出，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒電商及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，切勿因為詐騙集團說得出自己歷史交易細節、或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分。

刑事局指出：民眾只要聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」幾乎都是詐騙集團來電，警方也歡迎民眾有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

【其他新聞】

►影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片 警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

►誆稱費玉清澳洲演唱會 揪打工團兩周騙上百本護照



►蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！ 遭移花接木成不尊重殉職勇警