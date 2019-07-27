林佳龍忙私菸…詐騙集團狂打踢鐵板　聽到「ＯＯＯ」秒掛電話

▲林佳龍宣導反詐騙。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

交通部長林佳龍近日處理華航涉私菸案強調究責無上限，沒想到，辦公室內發生另一件意外插曲，員工接到詐騙集團的電話，對方還問是哪個單位，結果一說出「交通部」三個字，秒被掛電話。

林佳龍說，前幾天上午，辦公室電話輪流響起，每一通都是電話費未繳的催繳電話，還要求按9轉客服人員。同仁按9之後，立即有人自稱是客服人員，詢問「這是什麼單位？」，同仁回覆「交通部」，結果客服馬上掛斷電話。

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事後，辦公室同仁跟電信公司確認查明後才知道，這是詐騙電話！這是詐騙電話！這是詐騙電話！

林佳龍提醒，電信公司的催費電話，不會用語音誘騙你按「123」、「165」、「1」、「9」轉客服人員對談。以中華電信的催費電話為例，會請您「掛斷電話後」，再以市內電話撥打 123 或以手機撥打 0800080123 本公司客服專線查詢。

林佳龍在臉書放上宣傳海報，擺出「嚇到吃手手」的表情，模樣相當逗趣，他提醒大家，詐騙電話真的非常可惡，透過亂槍打鳥的方式，騙一個是一個，政府已經設置反詐騙165專線，警察也不眠不休的地抓槍手、打擊人頭帳戶，但還是有人會被騙到，希望大家要小心謹慎，提醒身邊的親朋好友不要受騙上當了！