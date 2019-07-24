超跑公司欠債上億　大小牛限量「一車多賣」誆富商…還嗆：我是竹聯幫

記者張君豪／台北報導

在超跑車壇頗具知名度的內湖Beta-Auto 北塔車業驚傳財務危機！該公司道姓股東（44歲、有槍砲、強盜等多項前科）因投資國際黃金期貨接連失利損失上億元，為了填補公司財務漏洞，反對外宣稱要低價販售超跑、並介紹金主投入黃金空運貿易等投資標的。

▲刑事局偵四大隊第三隊破獲利用價賣超跑換現金的北塔車業道姓股東等人。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

道姓男子拿詐騙金主的款項填入公司帳戶，並把租賃來的包含藍寶堅尼大牛小牛、保時捷GTR等高架跑車轉抵押給金主！結果道姓男子事後再以幫忙驗車、保養為由騙取高價跑車再轉賣、甚至「一車多賣」再轉過戶給其他賣家！

▲刑事局偵四大隊第三隊破獲涉及超跑轉賣吸金詐騙的北塔車業超跑公司。（圖／記者張君豪翻攝）

有竹聯幫玄武堂堂主身分的道姓男子夥同綽號超跑達人的鄧姓男子，以上述手法騙取被害富商、金主進上億元新台幣，被害人發現被騙後、道姓男子恚怒嗆自己混竹聯的黑幫身分，讓富商嚇得不知如何是好，被害人才會尋求刑事局偵四大隊第三隊報案請求協助。

刑事警察局偵查第四大隊與北市警局中山、大安、文一分局、新北市警局海山、板橋、新店分局、新竹縣警局新埔分局共組專案小組，並報請士林地方檢察署檢察官指揮深入追查。

▲刑事局偵四大隊第三隊破獲超跑基金詐騙集團，逮捕有竹聯幫朱雀堂背景的道姓男子等人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：道姓堂主經營北塔車業再超跑車壇相當有名，公司成立以販售知名超跑及維修保養平均每個月獲利高達2~300萬元，但道姓男子輕信海外投資消息、近兩年挪用公司現金購買南非黃金期貨，結果慘賠上億元。只好轉租其他公司高價超跑誆稱低價販售、藉此挖東牆補西牆把騙來的上億元現金拿來還債。

有竹聯幫朱雀堂背景的道姓男子，為了能持續詐騙其他被害人募集更多資金，便向原被害人假借驗車、保養、客戶看車等名義，將原作為擔保品之高價跑車騙回。或直接將已過戶賣出之車輛，盜用客戶車主的資料再私自過戶予他人，事後被害人發覺有異，道男就亮出自己竹聯幫背景恫嚇被害人。



刑事局於7月22日陸續拘提北塔車業負責人鄧姓男子、道姓股東等4人到案，分別在住處、公司查扣現金22萬3千元、金融卡、借據、本票一批、手機等贓證物，初步清查有10名富商受害；警訊後警方依違反組織犯罪條例、詐欺、恐嚇等罪嫌，移送台灣士林地方法院偵辦。道姓男子訊後以35萬元交保、鄧嫌則因付不出交保金遭收押。

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