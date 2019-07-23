網紅私密直播「長輩」遭側錄　渣男上傳「射團」賺虛擬貨幣　

記者張君豪／台北報導

女性網友網路開私密直播千萬要小心！一名家住北部的女性網友日前與男網友玩私密直播，結果玩太嗨在直播過程解開衣扣露出雄偉「長輩」，不料遭噁爛男網友截圖存證，事後該男網友將女網友的私密長輩圖上傳一網路色情論壇「射團ShotGroup」賺取虛擬貨幣；刑事局及桃園警方接獲台灣展翅協會反映檢舉上情，警方清查該網站發現該站IP設置於美國，刑事局電偵大隊與桃園警科偵隊、八德分局共組專案小組展開調查。

▲刑事局電偵大隊破獲一跨國情色論壇、並在台南查扣雲端主機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲一跨國收費情色論壇。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：桃園市一所大學21歲鍾姓大學生去年9、10月間，在「射團」網站發現一名年輕正妹網路直播不慎露點遭擷圖的照片。他下載後、利用另外申辦的臉書帳號，將露點圖片傳給該女子恐嚇威脅再提供更多私密照，否則揚言散布露點照片。直播正妹直接拒絕、嚇得封鎖他的帳號和報警，桃園地檢署偵訊，鍾男坦承犯行，檢察官日前將鍾姓男大生依強制未遂罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。

▲刑事局電偵大隊破獲一跨國情色論壇，電偵大隊隊長莊瑞雄說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

電偵大隊指出：「射團ShotGroup」該網站為免費提供不特定人註冊加入，初階網友只能瀏覽部分文章，如需要觀看進階裸露圖文、影片時，必須要匯款向該平台購買虛擬貨幣，網站架設者則以約1新臺幣折合3個虛擬貨幣價格販售特定影片，供網友付費瀏覽。

▲刑事局電偵大隊破獲一跨國情色論壇，警方分析該犯罪交易模式。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣展翅協會人員向警方反映：由於該論壇屬營利性質，復以論壇中大量散布兒童及少年性剝削防制條例之未成年裸露內容，為免該網站持續營運侵擾網路使用環境，恐造成未成年人上網瀏覽產生身心影響，電偵大隊連日清查，鎖定架設網站架設人陳姓工程師（26歲）、管理員黃姓男子（26歲），7月初連夜趕赴台南市西港區逮捕兩名男子並查扣架站電腦、手機等犯罪工具。

警方調查：發現該成人網站從2017年經營迄今，已經招募上萬名會員，粗估獲利上百萬元。且網站本身經營目的係以散布影音、圖片為主，檢警認為已經違反兒童及少年性剝削防制條例，電偵大隊也順利查扣該論壇的雲端主機並關閉其營運。警訊後將兩名經營跨國色情論壇的無業男子，依違反兒少性剝削防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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