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黃牌重機上新北大橋疑自摔　37歲男騎士送醫不治

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▲▼吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北環快上，連接新北市三重區與板橋區的新北大橋前，27日晚間10時許，發生一起嚴重的自摔事故。一部由37歲吳姓男子所騎乘的黃牌重機，從三重區沿著匝道，騎上新北環河快速道路後，因不明原因發生摔車事故，吳男頭部重創當場失去生命跡象，路過民眾紛紛報警，警消獲報到場將吳男送醫，但最後仍因傷重不治身亡。

據了解，吳男當時騎乘一部黃牌重機，從三重區環河南路與成功路口的新北環快匝道，往板橋區方向行進，但吳男騎上匝道後，卻因不明原因在新北大橋前摔車，車輛倒地後滑行約50米，而吳男則倒在摔車處的護欄邊一動也不動，路過民眾紛紛致電報警。

警消獲報後立即趕抵現場，發現吳男雖有戴上安全帽，但頭部疑似受到重創，已經沒有呼吸心跳，救護人員趕緊施以CPR，並將他送往鄰近的三重醫院搶救，但經過醫護人員奮力搶救後，吳男最後還是因為傷重而宣告不治。

警方事後派請鑑識人員及交通分隊員警，前往事故現場拍照採證，同時也派請員警調閱周邊監視器影像，要進一步釐清吳男發生車禍的原因及過程。

▲▼吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼員警及拖吊車人員協助搬運事故重機。（圖／記者趙永博攝）

▲▼吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲地上殘存的血跡，已經被清潔人員清理過。（圖／記者趙永博攝）

▲▼吳男27日晚間騎乘黃牌重機，在三重區往新北大橋的匝道上摔車，送醫後宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

▲事故發生的地點，就在三重區環河南路往新北大橋方向的匝道內。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：新北環河快速道路,自摔,重機,騎士,死亡,黃牌重機

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